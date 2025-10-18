'Najsavršenija žena' šokirala sportski svijet: 'Ne želim da me tako pamte'

Olivia Paige “Livvy” Dunne (23.) bivša je američka gimnastičarka koja je u travnju ove godine šokirala svijet sporta odlukom da se prestaje baviti gimnastikom u 24. godini.

Ne želim da me pamte samo kao djevojku s TikToka, već kao gimnastičarku koja je promijenila pogled na sport. Internet voli pretpostavljati stvari. Svašta pričaju i pišu o meni, ali razvila sam debelu kožu na sve to. Morala sam naučiti postaviti granice i čuvati svoje mentalno zdravlje. Naučila sam da ne moraš dijeliti sve. Dijeliš samo ono što želiš. Olivia Dunne.

'Odrasla sam žena'

"Osjećam se kao potpuno druga osoba nego prije tri godine. Sad sam odrasla žena i preuzimam novu ulogu u životu", kazala je tada Olivia Dunne, prenose američki mediji.

Olivia "Livvy" Dunne simbol je jedne nove ere u sportu, ali isto tako i osoba koja se bori protiv hejtera i negativne strane društvenih mreža. Naime, Olivia Dunne trpi napade svakakvih ljudi na račun izgleda i to je sad već poslao slučaj. Traje to dugo i američki mediji pišu o tome.

U petak je na američkom Yahoo.com-u objavljen tekst u kojem se navodi kako je Olivia Livvy Dunne trenutno na odmoru u Europi, točnije u Italiji, sa svojim dečkom Paulom Skenesom. Naravno, kako je aktivna na društvenim mrežama i često objavljuje videe i fotografije s odmora u bikiniju, hejteri su samo čekali da ju napadnu svojim zločestim komentarima.

U videu objavljenom na svom TikToku, umirovljena gimnastičarka, koja je 2024. osvojila NCAA naslov s LSU-om, izvela je stoj na glavi na dasci za veslanje, odjevena u crni jednodijelni kupaći kostim s izrezima.

"Nikad još nisam vidjela svoje hejtere kako rade stoj na glavi na dasci za veslanje negdje na Mediteranu,“ napisala je Dunne i dodala:

"Rekla sam što sam rekla.“

Kao prvakinja američke sveučilišne lige (NCAA) s timom Louisiana State University (LSU) i kao internetska superzvijezda s više od 13 milijuna pratitelja, Dunne je redefinirala što znači biti student-sportaš u 21. stoljeću. Olivia je javno,hrabro, prozvala dvostruke standarde u sportu. Istaknula je da žene često dobivaju više kritika zbog izgleda nego zbog svojih postignuća.

'Ne želim da me pamte samo kao djevojku s TikToka, već kao gimnastičarku'

"Ne želim da me pamte samo kao djevojku s TikToka, već kao gimnastičarku koja je promijenila pogled na sport", izjavila je Olivia Dunne u razgovoru za američki ESPN 2024.

Njezina priča nije samo o sportskim uspjesima, već o vještom spajanju atletske izvrsnosti, poduzetničkog duha i nevjerojatnog utjecaja na društvenim mrežama, čime je postala pionirka koja je promijenila pravila igre.

"Naučila sam da se ne opravdavam. Moj uspjeh govori sam za sebe", tvrdi Olivia Dunne.

Olivia Paige Dunne svojom ljepotom izaziva oduševljenje na društvenim mrežama svaki put kad stavi neku fotografiju.

Najsavršenija žena ikad."

"Ručno izradio sam Bog."

"Tako nevjerojatno lijepa i zapanjujuća."

"Zbog tebe imam problema sa srcem"" - samo su neki od komentara oduševljenih fanova.

No, iako joj je to godilo, Oliviji je tijekom karijere smetalo što ju ljudi gledaju kroz prizmu ljepote.

"Morala sam naučiti postaviti granice i čuvati svoje mentalno zdravlje", izjavila je.

Od svjetlucavog trikoa do reprezentacije

Priča Olivije Dunne započinje jednostavno, željom trogodišnje djevojčice za svjetlucavim ružičastim trikoom. Ta dječja fascinacija brzo je prerasla u strast i izniman talent. Rođena 1. listopada 2002. u New Jerseyju, Dunne je svoje djetinjstvo posvetila gimnastici. Kako bi se mogla u potpunosti posvetiti treninzima s trenerom Craigom Zappom u dvorani ENA Gymnastics, njezina majka ju je školovala kod kuće.

Naporan rad se isplatio. Dunne se probila kroz juniorske redove, a kruna tog razdoblja stigla je 2017. godine kada je postala članica američke juniorske reprezentacije. Na svom međunarodnom debiju na prestižnom natjecanju City of Jesolo Trophy u Italiji, pomogla je timu SAD-a da osvoji zlato, dok je ona zauzela impresivno šesto mjesto u višeboju. Iako je njezinu seniorsku karijeru usporio niz ozljeda, put ju je vodio prema sljedećoj velikoj pozornici: sveučilišnoj gimnastici.

Prvakinja na terenu i izvan njega

Dolaskom na Sveučilište Louisiana State (LSU) 2020. godine, Olivia Dunne postala je dio gimnastičkog tima "Tigers". Ubrzo se dokazala kao ključna članica tima, redovito nastupajući na dvovisinskim ručama i parteru. Njezin doprinos kulminirao je u sezoni 2024., kada je LSU, pred rasprodanim dvoranama, osvojio svoj prvi nacionalni naslov u povijesti programa – povijesni trenutak u kojem je i ona sudjelovala.

No, njezin utjecaj sezao je daleko izvan natjecateljskog podija. Trener Jay Clark često je isticao razliku između "Livvy", medijske persone, i "Olivije", timske kolegice.

"Liv koju mi poznajemo je nesebična, uključuje sve i vraća svom sveučilištu i suigračicama", rekao je Clark za ESPN. Ta nesebičnost očitovala se u brojnim gestama, poput one kada je iskoristila svoje veze i sponzore kako bi cijelom timu osigurala putovanje u Los Angeles na dodjelu nagrada ESPYS. Čak i kada zbog ozljeda nije mogla nastupati, bila je najglasnija navijačica s klupe, utjelovljujući timski duh.

Njezina posljednja, peta sezona, nažalost, završila je prerano. Nakon samo četiri natjecanja, avulzijska fraktura čašice koljena okončala je njezinu sveučilišnu karijeru. U travnju 2025. godine službeno je objavila povlačenje iz gimnastike.

"Jedna stvar koja me jako živcira je kad ljudi kažu: ‘Ona ne zaslužuje ništa od onoga što ima", svojedobno je kazala Olivia Paige “Livvy” Dunne za Sportskeedu.

Revolucija imena, imidža i lika (NIL)

Dok je gradila sportsku karijeru, Dunne je paralelno gradila i svoju online prisutnost. Pridružila se TikToku 2020. godine, a njezini videozapisi koji su kombinirali gimnastičke vještine i popularne trendove brzo su postali viralni. U trenutku kada je NCAA 1. srpnja 2021. promijenila pravila i dopustila sportašima da zarađuju od svog imena, imidža i lika (NIL), Dunne je već bila najpraćenija sveučilišna sportašica u Americi.

"Volim inspirirati mlade djevojke da vjeruju da mogu imati sve. I sport i stil i karijeru", tvrdi Olivia Dunne.

Ta promjena pretvorila ju je u marketinški fenomen. S procijenjenom vrijednošću NIL ugovora od 4,1 milijun dolara (oko 3,8 milijuna eura), postala je najplaćenija sportašica u američkom sveučilišnom sportu. Sklopila je partnerstva s globalnim brendovima kao što su Vuori, American Eagle, Bodyarmor i Nautica. U srpnju 2023. otkrila je da je za jednu jedinu sponzoriranu objavu na društvenim mrežama zaradila više od 500.000 dolara (oko 460.000 eura).

Svjesna svoje pozicije, pokrenula je "The Livvy Fund", inicijativu koja pomaže drugim sportašicama na LSU-u da osiguraju vlastite NIL ugovore. "Djevojke često ne znaju odakle početi", izjavila je, ističući važnost financijske neovisnosti za sportašice čije profesionalne mogućnosti nakon fakulteta mogu biti ograničene.

Cijena slave: Pritisak i kontroverze

Ogromna popularnost donijela je i svoju tamnu stranu.

"Imala sam 18 godina kada se sve promijenilo i osjećala sam se kao da ne mogu disati, kao da ne smijem napraviti pogrešku", priznala je Dunne. Slava je privukla i neželjenu pažnju. Na natjecanju u Utahu 2023. godine, velika skupina njezinih muških obožavatelja stvorila je kaotičnu i neugodnu atmosferu, uznemiravajući gimnastičarke oba tima. Incident je bio toliko ozbiljan da je LSU nakon toga angažirao zaštitarski tim za putovanja, a Dunne je javno zamolila svoje fanove da "budu puni poštovanja".

Suočila se i s kritikama, poput onih u članku New York Timesa koji je sugerirao da njezin uspjeh počiva na "prodaji seksepila". Dunne je na to odgovorila porukom o osnaživanju, tvrdeći da svaka žena ima pravo na svojim platformama pokazati onoliko koliko želi.

Razvila je "debelu kožu" i naučila štititi svoju privatnost, za što joj je, kako kaže, savjetima pomogla i bivša golferica i influencerica Paige Spiranac.

"Internet voli pretpostavljati stvari. Svašta pričaju i pišu o meni", napisala je 2024. na Instagramu Olivia Dunne. To je bila njezina reakcija na glasine i negativne komentare o njezinom privatnom životu.

"Naučila sam da ne moraš dijeliti sve. Dijeliš samo ono što želiš", navela je Olivia Dunne u jednom podcastu.

Život nakon gimnastike: Budućnost je svijetla

Iako je gimnastički triko objesila o klin, njezina zvijezda ne tamni. Olivia Dunne danas je uspješna influencerica, model i poduzetnica. Pojavila se u izdanjima časopisa Sports Illustrated Swimsuit za 2023. i 2024., a 2025. godine krasila je i jednu od naslovnica. Uvrštena je na Forbesovu listu "30 ispod 30" i na inauguracijsku listu "TIME100 Creators" časopisa Time.

Njezina budućnost ostaje čvrsto vezana uz sport. Planira se baviti sportskim novinarstvom i nastaviti zagovarati za ženske sportove.

"Važno je zadržati pažnju na ženskom sportu i održati entuzijazam, posebno oko gimnastike", rekla je. U privatnom životu, u vezi je s bacačem MLB kluba Pittsburgh Pirates, Paulom Skenesom, s kojim čini jedan od najpoznatijih sportskih parova svoje generacije.

Ostavština Olivije Dunne nadilazi medalje i broj pratitelja. Ona je dokaz da sportaš može biti više od jedne stvari. "Nisi samo gimnastičarka, nisi samo influencerica, nisi samo studentica", poručila je.

"Možeš biti više od jedne stvari i pronaći uspjeh u više područja." Upravo je tom porukom inspirirala generaciju sportaša i zauvijek promijenila lice sveučilišnog sporta.

