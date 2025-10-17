LUDILO /

Pogledajte kako se partyjalo na Halloweenu 2011. u Čakovcu
Foto: Emedjimurje
U ovotjednom izdanju serijala „U rikverc petkom“ portala eMedjimurje vraćamo se u listopad 2011.
1 /27
U novom izdanju serijala "U rikverc petkom“ portala eMedjimurje vraćamo se u listopad 2011. u vrijeme kada je čakovečki noćni klub Taboo bio sinonim za dobar provod i mjesto gdje su vikendi počinjali i završavali uz smijeh, ples i domaće hitove.

Jedna od večeri koja se i danas pamti svakako je Halloween party 2011. godine, kada su maskirani posjetitelji pretvorili klub u pravi spektakl. Za mnoge je Taboo bio više od kluba – bio je mjesto prvih izlazaka, novih prijateljstava i nezaboravnih uspomena. Fotografije iz listopada 2011. vraćaju nas u razdoblje kada su se ljudi zabavljali bez mobitela u rukama, a plesni podij bio centar svega.

17.10.2025.
21:15
Matea Bahovec
Emedjimurje
