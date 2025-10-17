Osmijesi i srdačan doček: Pogledajte što je Zelenski obukao za sastanak s Trumpom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u petak da ruski predsjednik Vladimir Putin "nije spreman" za mir, ali američki predsjednik Donald Trump misli suprotno.

"Mislim da predsjednik Putin želi okončati rat“, rekao je Donald Trump dočekujući svog ukrajinskog kolegu u Bijeloj kući.

Ovo je treći posjet Volodimira Zelenskija Bijeloj kući od povratka Donalda Trumpa na vlast u siječnju. Odvija se dan nakon dugog telefonskog razgovora između američkog i ruskog predsjednika i najave nadolazećeg samita između dvaju šefova država u Budimpešti.

Trump je Zelenskog dočekao s osmijehom i pohvalio njegovu odjeću. U nastavku pogledajte za koju se odjevnu kombinaciju odlučio ukrajinski predsjednik, kojeg su ranije kritizirali što u Bijelu kuću nije došao u odijelu.

Odgovarajući na pitanje što misli o tome da Ukrajina počne koristiti projektile dugog dometa za napade dublje u Rusiji, Trump je rekao da će to biti među temama razgovora.

„To je eskalacija, ali razgovarat ćemo o tome“, rekao je Trump.

"Nadam se da im neće trebati. Nadam se da možemo završiti rat bez razmišljanja o Tomahawcima", rekao je Trump novinarima, sjedeći nasuprot Zelenskog u Bijeloj kući.

Ukrajina vrši pritisak na SAD da joj isporuči rakete Tomahawk koje mogu pogoditi ciljeve udaljene gotovo 2000 kilometara.

Zelenskij je rekao da sve strane moraju sjesti i razgovarati kako bi dogovorile prekid vatre.

Kaže da Ukrajina želi mir, ali ukrajinski predsjednik tvrdi da Putina treba "pritisnuti" da prekine rat.

Zelenskij je dodao da je Ukrajina spremna razgovarati u bilo kojem formatu.

„Napadnutom narodu u Ukrajini je najvažnije imati sigurnosna jamstva“, ističe Zelenskij te dodaje da želi bilateralna sigurnosna jamstva od Trumpa.