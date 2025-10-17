Nevjerojatna transformacija zvijezde Euphorije: Pogledajte kako danas izgleda Barbie Ferreira

Barbie Ferreirahttps://net.hr/tema/barbie-ferreira američka je glumica i model koja je u vrlo kratkom vremenu postala jedno od najprepoznatljivijih lica nove generacije Hollywooda. Širu slavu stekla je glumeći u hit seriji „Euphoria“, gdje je utjelovila lik Kat Hernandez – mlade djevojke koja se bori s nesigurnostima, identitetom i vlastitim tijelom.

Njezina interpretacija kompleksnog lika donijela joj je brojne pohvale kritičara i publike, a Kat je ubrzo postala simbol samoprihvaćanja i osnaživanja u digitalnom dobu. Nedavno je priznala da se podvrgnula terapiji za gubitak kilograma te izazvala prijepore javnosti.