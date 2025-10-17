Od preplanule reality zvijezde do modne ikone: Ovako je Kim Kardashian izgledala prije 20 godina

EURO ZLATA VRIJEDI /
Kada se Kim Kardashian (44) pojavila na javnoj sceni prije nešto manje od 20 godina, nitko nije mogao predvidjeti da će upravo ona postati simbol nove estetike – oblina, naglašenih kontura i samosvjesnog pristupa vlastitom izgledu. Kroz gotovo dva desetljeća prisutnosti u javnosti, Kim je neprestano mijenjala svoj fizički izgled, prateći trendove, ali i stvarajući ih. Od preplanule djevojke valovite kose koja se pojavljivala uz Paris Hilton (44), do sofisticirane modne ikone s minimalističkim stilom i pažljivo ispeglanim crtam lica - Kimina transformacija govori i o promjeni suvremenih ideala ljepote. Kako se kroz godine mijenjala - pogledajte u našoj galeriji.