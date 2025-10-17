Od preplanule reality zvijezde do modne ikone: Ovako je Kim Kardashian izgledala prije 20 godina

Kada se Kim Kardashian (44) pojavila na javnoj sceni prije nešto manje od 20 godina, nitko nije mogao predvidjeti da će upravo ona postati simbol nove estetike – oblina, naglašenih kontura i samosvjesnog pristupa vlastitom izgledu. Kroz gotovo dva desetljeća prisutnosti u javnosti, Kim je neprestano mijenjala svoj fizički izgled, prateći trendove, ali i stvarajući ih. Od preplanule djevojke valovite kose koja se pojavljivala uz Paris Hilton (44), do sofisticirane modne ikone s minimalističkim stilom i pažljivo ispeglanim crtam lica - Kimina transformacija govori i o promjeni suvremenih ideala ljepote. Kako se kroz godine mijenjala - pogledajte u našoj galeriji.