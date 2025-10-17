SJEĆATE LI SE? /

Od preplanule reality zvijezde do modne ikone: Ovako je Kim Kardashian izgledala prije 20 godina

Od preplanule reality zvijezde do modne ikone: Ovako je Kim Kardashian izgledala prije 20 godina
Foto: Twitter/planet/profimedia
Kimberly Noel Kardashian rođena je 21. listopada 1980. u Los Angelesu, u obitelji koja je već bila dio javnog svijeta – njezin otac Robert Kardashian bio je pravnik. Majka Kris Jenner vodila je obiteljske financije i imala iskustva u menadžmentu i marketingu, što je bilo značajno za kasniji razvoj obiteljskog biznisa.
Kada se Kim Kardashian (44) pojavila na javnoj sceni prije nešto manje od 20 godina, nitko nije mogao predvidjeti da će upravo ona postati simbol nove estetike – oblina, naglašenih kontura i samosvjesnog pristupa vlastitom izgledu. Kroz gotovo dva desetljeća prisutnosti u javnosti, Kim je neprestano mijenjala svoj fizički izgled, prateći trendove, ali i stvarajući ih. Od preplanule djevojke valovite kose koja se pojavljivala uz Paris Hilton (44), do sofisticirane modne ikone s minimalističkim stilom i pažljivo ispeglanim crtam lica - Kimina transformacija govori i o promjeni suvremenih ideala ljepote. Kako se kroz godine mijenjala - pogledajte u našoj galeriji. 

17.10.2025.
13:37
Hot.hr
Yoann Ouahcene/bestimage/profimedia
TransformacijaKim KardashainIzgled
