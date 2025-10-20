Izvan svake pameti! Tinejdžerica zaglavila u sušilici, pogledajte nadrealnu akciju spašavanja

Vatrogasci iz austrijskog grada Mödlinga izašli su na teren u petak nakon dojave da je tinejdžerica ostala zarobljena u sušilici za rublje, piše Freiwillige Feuerwehr Mödling.

Prema izvješću Dobrovoljnog vatrogasnog društva, 13-godišnja djevojčica iz zasad nepoznatih razloga ušla je u sušilicu i nije se mogla sama izvući. Kada su spasioci stigli, nije bilo poznato koliko je dugo bila u uređaju. Pokušaji da se oslobodi bez upotrebe tehničke opreme nisu uspjeli.

Dok su vatrogasci i medicinsko osoblje smirivali djevojčicu i pružali joj prvu pomoć, isključena je struja u objektu. Paneli sušilice pažljivo su rastavljeni kako bi se omogućio pristup bubnju.

Kako se stanje tinejdžerice pogoršavalo, vatrogasci su odlučili ukloniti preostalu prednju oblogu uređaja pomoću hidraulične opreme za spašavanje. Na taj su način stvorili dovoljno prostora za izvlačenje djevojčice.

Uz pomoć hitne službe, djevojčica je potom pažljivo položena na spinalnu dasku i prenesena do vozila hitne pomoći, nakon čega je prevezena u bolnicu na daljnju liječničku obradu.

Nakon što su osigurali sušilicu i prostor praonice, vatrogasci su zaključili intervenciju. U akciji su sudjelovala četiri vozila i 18 pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mödling.