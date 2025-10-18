Bizarna akcija spašavanja: Vatrogasci razmontirali sušilicu da bi izvukli djevojčicu!

Dobrovoljno austrijsko vatrogasno društvo Mödling odradilo je, u najmanju ruku, neobičnu akciju spašavanja. Naime,13-godišnja djevojčica zaglavila se u sušilici za rublje!

Iz zasad nepoznatog razloga djevojčica je ušla u uređaj i nije više mogla sama izaći. Nije poznato koliko je dugo bila u sušilici, piše Fenix.

Vatrogasci su, stigavši u kupaonicu pokušali izvući djevojčicu bez upotrebe alata, ali bez uspjeha. Dok su spasioci i medicinari umirivali djevojčicu i prižali joj prvu pomoć, isključili su stroj iz struje, a kućište sušilice pažljivo rastavili.

Djevojčica prevezena u bolnicu

Kako se stanje zarobljene djevojčice pogoršavalo, vatrogasci su morali posegnuti za hidrauličkim alatom. Tek tada su uspjeli napraviti dovoljno prostora da je pažljivo oslobode.

Nakon izvlačenja, 13-godišnjakinja je položena na nosila, stabilizirana i prevezena u bolnicu.

Akcija je trajala oko sat vremena, a na terenu su bila četiri vozila i 18 vatrogasaca.

Fotografije spašavanja pogledajte OVDJE.

