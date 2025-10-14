UŽAS U VENEZUELI /

Urušio se rudnik zlata: Najmanje 14 mrtvih, evo što je kumovalo katastrofi

Foto: Ronald PeÑa/afp/profimedia

U tijeku je spašavanje i ispumpavanje vode iz svih okana u sektoru

14.10.2025.
6:14
Hina
Ronald PeÑa/afp/profimedia
Najmanje 14 ljudi poginulo je nakon što se urušio rudnik zlata u općini El Callao na jugu Venezuele nakon obilnih kiša u tom području, izjavili su u ponedjeljak dužnosnici hitnih službi.

Timovi Nacionalnog sustava za upravljanje rizikom rekli su da su napori spašavanja u tijeku, a tijela su pronađena u tri odvojena okna.

„Prva faza radova je ispumpavanje svih okana u sektoru kako bi se smanjila razina vode, a zatim procjena napora spašavanja“, rekli su službenici hitnih službi u objavi na društvenim mrežama.

RudnikVenezuelaKiša
