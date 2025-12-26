Ratni zločinac uhićen u Crnoj Gori pucao po civilima kod Grubišnog Polja: Doznajemo detalje

Crnogorska policija nedaleko od Podgorice uhitila je osobu koju Hrvatska traži zbog sumnje u počinjenje ratnog zločina u Domovinskom ratu.

Riječ je o osobi koja se tereti da je počinila kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i to na području Grubišnog Polja 1991. godine. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, kao što je to i uvijek slučaj, dakle u uobičajenoj proceduri, svu cjelokupnu dokumentaciju dostavit ćemo crnogorskim vlastima", kazao je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Kako RTL Danas neslužbeno doznaje od hrvatskih institucija, zločin se dogodio sredinom kolovoza 1991. godine. Počinitelj je, sumnja se, na cesti između Malog Grđevca i Topolovice u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji iz automatskog oružja ispalio više hitaca po vozilu u kojem su se nalazili civili. Sumnjiči se za dva ubojstva i nanošenje teških tjelesnih ozljeda još jednoj osobi.

Uhićen po Interpolovoj tjeralici

Crnogorska policija uhitila ga je po Interpolovoj tjeralici koju je zatražila Hrvatska.

"U Zeti, u selu Vistrica podgorićka policija locirala je i lišila slobode M. K., državljanina Republike Hrvatske kojeg ova zemlja potražuje zbog sudjelovanja u kaznenom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva", priopćili su iz MUP-a Crne Gore.

Osumnjičeni je izveden pred Viši sud u Podgorici, a sa suda su za RTL Danas potvrdili da mu je određen ekstradicijski pritvor. Ima pravo žalbe.

"Nakon što je saslušan na okolnosti međunarodne tjeralice, određen mu je pritvor zbog postojanja opasnosti od bijega. U daljnjem tijeku postupka pribavit će se potrebna dokumentacija predviđena Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, nakon čega će kazneno vijeće donijeti odluku o ispunjenosti uvjeta za ekstradiciju",stoji u priopćenju Višeg suda u Podgorici.

Konačnu odluku na kraju donosi ministar pravosuđa Crne Gore.

"Naravno, očekujemo od crnogorskih vlasti da postupe po zahtjevu i izruče predmetnu osobu u Republiku Hrvatsku", kazao je ministar Habijan. Na vijest iz susjedne zemlje reagirao je i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

„Pozdravljamo uhićenje Milorada Kovačevića u Crnoj Gori po zahtjevu Republike Hrvatske te suradnju nadležnih tijela obje države na ovom slučaju.“

Bude li izručen, postupak protiv osumnjičenog za ratne zločine nad civilnim stanovništvom vodit će se na Županijskom sudu u Zagrebu.