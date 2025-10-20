Aco Pejović priredio nezaboravan provod: Osmijeh na licima dama otkriva koliko im je bilo dobro

Jedan od najpopularnijih pop-folk izvođača regije Aco Pejović (53) nastupio je sinoć u osječkoj dvorani Gradski vrt pred brojnom publikom. Kako je to izgledalo na koncertu u Osijeku, pogledajte u našoj galeriji. SiB.hr je zabilježio fenomenalnu atmosferu, a u galeriji smo izdvojili dame koje su se besprijekornim stilom izdvajale u masi.

Aco Pejović na sceni je više od dva desetljeća, a solo karijeru započeo je 2000. godine albumom Viđaš li je, druže moj, za koji je osvojio nagradu Oskar popularnosti u kategoriji debitanta. Nakon toga su uslijedili albumi Prevara (2002), Opušteno (2004), Neverna (2006) i još pet studijskih izdanja do 2015. godine.

Osim uspješne samostalne karijere, poznat je i po brojnim suradnjama s regionalnim glazbenicima, među kojima su Dženan Lončarević i Emina Jahović. Njegovi koncerti redovito pune najveće dvorane regije, poput beogradske Štark Arene, zagrebačke Arene, sarajevske Zetre i Skenderije.