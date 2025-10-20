NE SLIČI NA SEBE /

Je li ovo stvarno ona? Rijetki bi danas prepoznali 'Bridget Jones' iz legendarnog filma

Omiljena 'bucka' danas je mršavija nego ikad: Renée Zellweger tvrdi da nikad nije posjetila kirurga
Foto: Profimedia
Oscarom nagrađena američka glumica Renée Zellweger (56) poznata je po ulozi bucke u romantičnoj komediji "Dnevnik Bridget Jones".
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Holivudska diva Renee Zellweger (56) svjetsku je slavu stekla početkom 2000-ih zahvaljujući ulozi simpatične i nespretne Bridget Jones u kultnom filmu "Dnevnik Bridget Jones". Uloga je postala jedna od najprepoznatljivijih u njezinoj karijeri te joj donijela nominaciju za Oscara, a kasniji nastavci – "Bridget Jones: Na rubu pameti" i "Bridget Jones’s Baby" – učvrstili su njezin status glumačke zvijezde.

Osim toga, osvojila je i dva Oscara – prvog 2004. za ulogu Ruby Thewes u filmu "Hladna planina", a drugog 2020. za utjelovljenje Judy Garland u biografskoj drami "Judy".

Osim zahvaljujući glumačkim uspjesima, tijekom godina je postala tema brojnih medijskih napisa i zbog svoje fizičke transformacije. Nakon pojavljivanja na jednom javnom događaju 2014. godine, mnogi su komentirali da “više ne izgleda kao prije” te su krenula nagađanja o estetskim zahvatima, a Zellweger se nikada nije izravno izjasnila da je imala plastične operacije, 

“Ljudi ponekad zaboravljaju da se lice mijenja i bez operacija. Mijenja se kad ste sretniji, kad spavate, kad živite drugačije,” izjavila je u jednom intervjuu za američki časopis. Kako se mijenjala kroz godine pogledajte u našoj galeriji. 

20.10.2025.
6:59
Hot.hr
Profimedia
Renée zellwegerGlumicaOperacije
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NE SLIČI NA SEBE /
Je li ovo stvarno ona? Rijetki bi danas prepoznali 'Bridget Jones' iz legendarnog filma