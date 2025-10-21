Svi žele sliku s Cro Copom: Ovo su svjetske zvijezde s kojima je Mirko Filipović 'ušao u ring'

Mirko "Cro Cop" Filipović, legenda borilačkih sportova, tijekom impresivne karijere izgradio je status ikone koji nadilazi ring. Njegov put isprepleo se sa sudbinama brojnih svjetskih zvijezda, od holivudskih glumaca do sportskih velikana, stvarajući priče o poštovanju i suradnji.

Filmski idol koji je postao prijatelj

Priča o Mirku i Jean-Claudeu Van Dammeu primjer je ostvarenja dječačkog sna. Filipović je isticao kako su ga filmovi belgijske zvijezde inspirirali za početak karijere. Na Mirkov poziv, Van Damme je 2007. posjetio Hrvatsku, gdje su zajedno trenirali. Cro Cop je svom idolu omogućio i uvid u rad Antiterorističke jedinice Lučko, gdje je nekada služio.

Divovi u ringu: Košarkaš kao sparing partner

Jedna od najneobičnijih suradnji bila je ona s bivšim košarkašem Franjom Arapovićem. Pripremajući se za borbu protiv gorostasnog Hong Man Choija, Mirko je trebao partnera koji bi visinom simulirao protivnika. Arapović se pokazao idealnim. Kasnije je s divljenjem opisivao Mirkovu nevjerojatnu fizičku snagu i brzinu, svjedočeći o pripremama svjetskog prvaka.

Poštovanje hrvatskih titana

Veza između Mirka Filipovića i Stipe Miočića, dvojice najvećih hrvatskih MMA boraca, temelji se na dubokom poštovanju. Zajedno su sparirali, a Filipović je uvijek javno podržavao Miočića u njegovim borbama. Iako je bivši sparing partner pokušao narušiti njihov odnos lažnim informacijama, Mirko je brzo izgladio nesporazum, potvrdivši čvrstinu njihove veze.

Ove priče otkrivaju drugu stranu Mirka Filipovića. Iza legende o "high-kicku" stoji osoba koja je radom i karakterom zaslužila poštovanje ikona iz svijeta filma i sporta. Njegova ostavština nisu samo pobjede, već i mostovi prijateljstva koje je izgradio.