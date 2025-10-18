Legendarni Cro Cop prebio trojicu kamatara: ‘Mislili su da je mrtav‘

Legendarni hrvatski borac Mirko Filipović – Cro Cop ispričao je u Podcast Inkubatoru dramatičnu priču iz svojih mladih dana, kada je, kako kaže, umalo stradao u klasičnoj “sačekuši”, ali je na kraju prebio trojicu "za***anih" likova, kako opisuje Mirko napadače.

Bile su mu 22., a sve se dogodilo u njegovim rodnim Vinkovcima, u razdoblju kada je zemlja još zacijeljivala rane nakon Domovinskog rata u kojem smo se obranili od velikosrpske agresije.

Započeo je Mirko svoju priču...

"Auto se vozi iza mene i blica, ja stanem, a frajer otvara vrata. Ja sam mislio da je htio vidjeti auto, onda je to bila pila. Kaže mi "vozi za ovim autom". Ja skužim da je vrag odnio šalu i kažem mu "izađi van". On neće i ja ga opalim otvorenim dlanom. On padne i uhvati me za jaknu. A tu jaknu mi je posudio moj tetak. Zatim sam se nagnuo da otvorim suvozačka vrata i izbacim ga van", prisjeća se Mirko.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon reprezntativne pauze vraća se HNL: Evo kako treneri najavljuju svoje prve utakmice

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tada je, priča, pokušao otvoriti suvozačeva vrata da ga izbaci van.

"Ali u tom trenutku se otvaraju druga vrata i dolijeće šaka u moju glavu. Jedan me drži, drugi me udara. Sve se dogodilo u sekundi. Tu sam doživio zamračenje i otrgnem ruku".

'Svi su mislili da je mrtav'

Filipović kaže da je uspio otrgnuti ruku i uzvratiti.

"Jakna mi se poderala, a to mi je tad bilo najviše žao. Izađem van, pogodim ovog drugog, padne, a kad se pokušao podići – pogodim ga opet. Udarac ga je bacio glavom na beton. Fraktura lubanje, lokva krvi, svi su mislili da je mrtav."

Dodaje kako je u obračunu sudjelovao i treći muškarac, koji je, kako kaže, "pokušao nešto s boka".

"Pokušao me napasti, ali sam ga pogodio koljenom i zatim nogom. Ostao je ležati. Bio je još jedan s njima i neka djevojka, ali su pobjegli."

'To su bili opasni ljudi'

"To su bili vrlo zaj*bani likovi, taman završetak rata, ratni veterani koji su u to vrijeme radili nepočinstva po Vinkovcima. Reketarili, zastrašivali ljude... Nisu to bili likovi s kojima se šalilo," prisjetio se Filipović.

Srećom, kaže, policija ga nakon incidenta nije privela, iako je prvotno htjela. Jedan od policajaca je Mirka prepoznao, kazao - "Ti si iz Privlake. Odi kući, ako ćeš nam trebati dobit ćeš poziv i javi se na policiju".

POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!