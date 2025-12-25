Prokulice će biti neodoljive uz jedan sastojak: 'Nevjerojatno jednostavno i ukusno'

Iako za Božić često izazivaju negodovanje ponekih ukućana, skromne prokulice, poznate i kao kelj pupčar, ostaju neizostavan dio tradicionalne blagdanske trpeze. S obzirom na to da se blagdani bliže i da kućanstva diljem Europe planiraju jelovnike, ne iznenađuje što je potražnja za receptima s ovim povrćem značajno porasla.

Ipak, ovo minijaturno zeleno povrće i dalje izaziva polarizaciju za stolom. Dok ga jedni smatraju esencijalnim dijelom sezone, drugi bi ga najradije izbacili s jelovnika. Iz tvrtke za recepte i dostavu namirnica Gousto osmislili su recept koji bi trebao biti ukusan i najvećim mrziteljima prokulica, a tajna je u parmezanu, kako piše Mirror.

Njihov recept za "Zgnječene prokulice s parmezanom" podiže ovo skromno povrće na novu razinu dodavanjem sira i neodoljivom hrskavošću.

Tajna je u 'gnječenju' i parmezanu

Sophie Nahmad, glavna kreatorica recepata, objasnila je kako napuštanje konvencionalne pripreme prokulica u korist jednostavnog gnječenja donosi izvanredan okus i teksturu.

"Mnogi misle da ne vole prokulice, no vjerojatno ih samo nikada nisu probali pravilno pripremljene", kaže ona. "Gnječenjem se stvaraju predivni hrskavi rubovi, dok izdašna količina parmezana dodaje orašastu i slanu dubinu okusa. Na kraju budu zlatne i hrskave te ćete biti ovisni o njima. Ovo je jelo koje će se zajamčeno svidjeti svima."

Zašto ova metoda funkcionira?

Sophie detaljnije objašnjava transformacijsku moć gnječenja i dodavanja parmezana prokulicama.

"Gnječenjem se povećava površina, što pomaže prokulicama da postanu savršeno hrskave u pećnici. To je isti princip kao kod popularnog 'smashed' krumpira – više teksture znači i više okusa", ističe. "Parmezan donosi onaj 'umami' element, pa umjesto pomalo gorkastih kuhanih prokulica, dobivate hrskave, siraste zalogaje koji su dovoljno posebni za Božić, a opet jednostavni za pripremu tijekom tjedna."

Uz samo deset minuta pripreme i 25 minuta u pećnici, ovaj blagdanski prilog daleko je od kompliciranog.

Recept za hrskave prokulice s parmezanom

Proces kuhanja je mjesto gdje mnogi griješe, što često rezultira prekuhanim ili bezukusnim prokulicama. Slijedite ove jednostavne korake za savršen rezultat.

1. Kuhajte prokulice u posoljenoj vodi dok ne omekšaju, ali se ne raskuhaju, otprilike šest do osam minuta.

2. Rasporedite ih na lim za pečenje i lagano pritisnite dnom šalice ili čaše kako biste ih malo spljoštili. Nije cilj potpuno ih zgnječiti, već samo lagano "otvoriti".

3. Začinite ih. Prelijte maslinovim uljem, bogato posolite i popaprite te velikodušno pospite naribanim parmezanom.

4. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C (180 °C s ventilatorom) oko 15 do 20 minuta, odnosno dok ne postanu zlatne i hrskave.

5. Poslužite. Po želji, prije posluživanja možete dodati malo naribane korice limuna ili čili pahuljica za dodatnu svježinu i pikantnost.

"Metoda je nevjerojatno jednostavna, a rezultat nevjerojatno ukusan", zaključuje Sophie.

Ovim jednostavnim trikom, prokulice bi napokon mogle postati zvijezda, a ne samo sporedni glumac na vašem blagdanskom stolu.

