Znanstvenica ima poruku za sve koji jedu margarin ili biljne namaze: 'Ovo je dokazano'

Zabrinutost oko potencijalnog utjecaja određenih prerađenih ulja na ljudski organizam sve je prisutnija u javnom diskursu. Međutim, profesorica Sarah Berry, glavna znanstvenica, koja surađuje na aplikaciji za zdravu prehranu ZOE i akademska stručnjakinja na King's Collegeu u Londonu, tvrdi da nova studija donosi važne vijesti za sve ljubitelje hrane.

Prema pisanju portala Mirror, rezultati istraživanja mogli bi promijeniti način na koji gledamo na određene industrijske sastojke.

Jesu li prerađena ulja doista 'otrovna'?

Posljednjih godina prerađena ulja postala su meta brojnih objava na društvenim mrežama. Nerijetko se mogu čuti tvrdnje da su takvi proizvodi "toksični", "otrovni" te da u konačnici ozbiljno narušavaju zdravlje. Ipak, profesorica Berry ističe kako znanstvena zajednica uglavnom odbacuje takve senzacionalističke tvrdnje, a novo istraživanje to dodatno potvrđuje.

U svojoj objavi na Instagramu pojasnila je o čemu se točno radi: "Ako ste ikada jeli pecivo, margarin ili biljni namaz, vjerojatno ste konzumirali interesterificirane (IE) masti. Riječ je o vrsti 'čvrste masti' dobivene iz biljnih ulja. Prehrambene tvrtke ih koriste jer taj proces čini masti stabilnima, mazivima i funkcionalnima za pekarske proizvode".

Razbijanje mitova o masnim kiselinama

Ove interesterificirane masti mogu biti bogate različitim gradivnim blokovima, prvenstveno palmitinskom kiselinom (koja često dolazi iz palminog ulja) ili stearinskom kiselinom (iz drugih biljnih ulja). Godinama je postojala zabrinutost da bi verzije bogate palmitinskom kiselinom mogle povisiti razinu kolesterola ili naštetiti zdravlju srca u usporedbi s onima koje sadrže stearinsku kiselinu.

Upravo zato je novo randomizirano kontrolirano ispitivanje, koje su proveli znanstvenici iz tvrtke ZOE, King's Collegea u Londonu, Sveučilišta u Maastrichtu i međunarodni partneri, izazvalo velik interes struke. Cilj je bio utvrditi stvarne učinke ovih masti na ljudsko tijelo u kontroliranim uvjetima.

U ispitivanju je sudjelovalo 47 zdravih odraslih osoba koje su tijekom šest tjedana konzumirale muffine i namaze koji su sadržavali ili IE masti bogate palmitinskom kiselinom ili one bogate stearinskom kiselinom. Unos je bio postavljen na visoku razinu, ali realnu za svakodnevnu prehranu (deset posto ukupnog energetskog unosa).

Dr. Berry je objasnila metodologiju: "Mjerili smo brojne kardiometaboličke čimbenike rizika, uključujući masnoće u krvi, markere upale, osjetljivost na inzulin, masnoću u jetri i vaskularnu funkciju, kako u stanju gladovanja, tako i nakon testnih obroka s visokim udjelom masti".

Nema razloga za paniku

Rezultati studije, objavljeni u American Journal of Clinical Nutrition, pokazali su da nema značajne razlike između dviju vrsta masti kada su u pitanju glavni pokazatelji zdravlja srca. To uključuje razine kolesterola (poput omjera ukupnog i HDL kolesterola), upalne procese i kontrolu šećera u krvi.

"Nismo zabilježili nikakve štetne učinke niti markere upale, inzulinsku rezistenciju, povećanje masnoće u jetri ili probleme s vaskularnom funkcijom," istaknula je Berry.

Glavna poruka istraživanja je jasna: potrošači se ne trebaju opterećivati time koja se od ove dvije vrste interesterificiranih masti nalazi na popisu sastojaka. Pri uobičajenim razinama konzumacije, niti jedna ne pokazuje negativne učinke na kardiovaskularno zdravlje.

Ovo istraživanje naglašava da, unatoč trenutnoj demonizaciji svega što je industrijski prerađeno, nije svaka obrada hrane nužno loša za organizam. Interesterificirane masti danas se široko koriste u prehrambenoj industriji kao zamjena za trans masti i tvrde životinjske masti, za koje je dokazano da su štetne za srce.

S obzirom na široku rasprostranjenost ovih masti u svakodnevnim namirnicama poput margarina, slastica i pekarskih proizvoda, rezultati studije pružaju određenu dozu sigurnosti potrošačima, sugerirajući da umjerena konzumacija ovih proizvoda ne predstavlja rizik koji im se često pripisuje na društvenim mrežama.

