Ne jedite ostatke hrane nakon određenog vremena: Ove tri greške mogu ugroziti zdravlje

Nakon vikenda ispunjenog uživanjem u dostavi hrane ili domaćim jelima, vaš hladnjak vjerojatno je pun ostataka. Međutim, njihova pohrana može biti rizičnija nego što mislite. Prema pisanju britanskog Mirrora, stručnjaci za sigurnost hrane upozoravaju da mnogi rade tri jednostavne pogreške prilikom čuvanja ostataka hrane.

Ove naizgled beznačajne navike mogu stvoriti idealne uvjete za neprimjetno razmnožavanje štetnih bakterija. S obzirom na to da se sve više ljudi okreće podgrijavanju obroka kako bi uštedjeli vrijeme i novac, raste i vjerojatnost da će napraviti ove propuste. Iz Agencije za standarde hrane (Food Standards Agency, skraćeno: FSA) upozorili su na najčešće pogreške.

Pogreške kod čuvanja ostataka hrane

Glasnogovornik FSA rekao je: "Ohlađenu hranu tijekom pripreme držite izvan hladnjaka što je kraće moguće, najviše četiri sata. Također, ne ostavljajte vrata hladnjaka dugo otvorenima jer tada uređaj mora trošiti više energije kako bi ponovno snizio temperaturu".

Jedna od ključnih preporuka jest da se topla ili vruća hrana nikada ne stavlja izravno u hladnjak. Potrebno je pustiti kuhano jelo da se ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim ga spremiti u hladnjak unutar jednog do dva sata.

Kako biste ubrzali proces hlađenja, hranu podijelite na manje porcije i rasporedite je u pliće posude ili vrećice za zamrzavanje prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.

Koliko dugo hrana smije stajati vani?

Iako FSA navodi duži period, stručnjakinja za hranu Ghaida Batarseh Havern, sugerira da je vremenski prozor još kraći prije nego što kuhana hrana postane nesigurna za konzumaciju. Prema njoj, hrana smije provesti u "opasnoj zoni", odnosno izvan hladnjaka, svega dva sata.

Pojasnila je: "Maksimalno vrijeme koje lako pokvarljive namirnice mogu provesti u opasnoj zoni su dva sata. Nakon dva sata, hranu je potrebno pojesti, pravilno pohraniti ili baciti. To uključuje sve kuhane ostatke, narezano voće i povrće, meso, perad, ribu, jaja i mliječne proizvode".

Kako sigurno jesti ostatke i što s hranom na zabavama?

Ostaci hrane sigurni su za jelo i hladni, pod uvjetom da su pravilno skuhani, ohlađeni i spremljeni u hladnjak unutar dva sata. Hlađenje usporava rast bakterija, čime hrana ostaje sigurna za konzumaciju. Ipak, preporučuje se pojesti takve ostatke unutar 48 sati ili ih zamrznuti ako ih ne planirate pojesti u tom roku.

Kada organizirate druženja ili večere, ostavljanje hrane izvan hladnjaka ponekad je najpraktičnija opcija. Kako biste to učinili na siguran način, vruća jela održavajte na temperaturi od 60 °C ili višoj, što je izvan temperaturne opasne zone.

Stručnjakinja za znanost o hrani Catie Beauchamp iz ButcherBoxa savjetuje: "Vruća jela stavite u blizinu električnih utičnica kako bi mogla ostati uključena u uređajima za sporo kuhanje. Na taj način ostaju dostupna dulje vrijeme, a istovremeno su sigurna za jelo. Ako nemate opremu za održavanje topline, ohladite kuhanu hranu i iznosite samo manje porcije odjednom".

Iako se čine kao sitnice, pravilno rukovanje ostacima hrane ključno je za sprječavanje probavnih tegoba i trovanja hranom. Slijedeći ove jednostavne savjete, možete bezbrižno uživati u svojim obrocima i idući dan.

