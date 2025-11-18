Koje namirnice treba kupovati organske? 'Ove se isplati više platiti, a ove baš i ne'

Uz stalni rast cijena hrane, potrošači se sve češće suočavaju s pitanjem isplativosti kupnje organskih proizvoda. Kako bi se razjasnila stvarna razlika između organske i konvencionalne hrane te definirali prioriteti pri kupnji, stručnjaci nude znanstveno utemeljene savjete.

Prema dr. Danielu Atkinsonu, kliničkom voditelju u tvrtki Treated, briga o zdravlju ne podrazumijeva drastično povećanje troškova, već strateško i informirano odlučivanje, prenosi HELLO!.

Foto: Pexels

Što znači 'organsko'?

Supermarketi nude širok asortiman organskih namirnica, od mesa do voća i povrća, no oko samog pojma "organsko" postoje brojne zablude, ističe dr. Daniel Atkinson.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prema njegovim riječima, česta je zabluda da organska hrana ne sadrži pesticide, što nije točno. Iako organske namirnice mogu sadržavati pesticide, njihove su količine često manje, a sami pesticidi moraju biti prirodnog podrijetla.

"Kada je riječ o nutritivnoj vrijednosti, organska hrana u pravilu sadrži veći udio hranjivih tvari, no to ne umanjuje nutritivnu vrijednost konvencionalno uzgojenih namirnica", pojašnjava dr. Atkinson.

Pri kupnji je također ključno obratiti pozornost na oznake. U Europskoj uniji, standardizirana oznaka "Euro-leaf" (zeleni list sa zvjezdicama) jamči da proizvod sadrži najmanje 95 posto organskih sastojaka te da je proizveden u skladu sa strogim pravilima ekološke proizvodnje.

Foto: Pexels

Koje organske namirnice odabrati?

S obzirom na to da je organska hrana znatno skuplja od konvencionalne, kupnja isključivo organskih proizvoda za većinu potrošača nije realna opcija. Stoga dr. Atkinson ističe nekoliko kategorija namirnica kod kojih organski odabir donosi najviše prednosti.

Voće i povrće s jestivom korom

Dr. Atkinson preporučuje kupnju organskog voća i povrća čija se kora konzumira, kao što su jagode, breskve, špinat ili jabuke. Objašnjava kako se ostaci pesticida mogu zadržati na vanjskoj kori čak i nakon pranja.

S druge strane, kod namirnica s debelom i nejestivom korom, poput banana, avokada ili naranči, organska verzija je manje isplativa jer kora pruža prirodnu zaštitu ploda od vanjskih utjecaja.

Proizvodi životinjskog podrijetla

Kao drugu važnu kategoriju, dr. Atkinson navodi proizvode životinjskog podrijetla poput jaja, mesa i ribe. U konvencionalnom uzgoju životinja često se primjenjuju sintetski hormoni rasta, antibiotici i različiti dodaci stočnoj hrani, što može utjecati na kvalitetu i nutritivni sastav konačnog proizvoda.

Dodatni razlog za odabir organskih proizvoda jest i pitanje dobrobiti životinja, budući da takvi proizvodi potječu iz etičnijih i održivijih sustava uzgoja.

Konvencionalno uzgojene namirnice podliježu strogim regulacijama i standardima sigurnosti. Stoga, umjesto potpunog prelaska na organsku prehranu, strateški pristup koji uključuje davanje prioriteta ključnim organskim namirnicama može značajno pridonijeti kvaliteti prehrane bez drastičnog povećanja troškova.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Recept za ukusni obrok koji spaja hrskavo i svježe: Pripremite tortilje s komadićima piletine