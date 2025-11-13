Možda to ne znate, no ponekad jedete plastiku: Ove namirnica imaju najviše mikroplastike

Prosječna osoba u razvijenim zemljama godišnje unese između 39.000 i 52.000 čestica mikroplastike. No, odakle one dolaze? Osim iz kuhinjskih predmeta i ambalaže za dostavu hrane, mikroplastiku unosimo i kroz vodu koju pijemo te hranu koju jedemo.

Određene namirnice imaju veću vjerojatnost sadržavanja mikroplastike. Kako bi otkrili o kojima se radi, redakcija portala CNET konzultirala se s liječnikom te su proveli istraživanje. Također su istražili različite načine na koje možete ograničiti svoju izloženost mikroplastici.

"Ne postoji službeno utvrđena 'sigurna' ili 'nesigurna' razina unosa mikroplastike. Stoga je logično željeti da vaša izloženost bude što je moguće niža", izjavio je dr. Joseph Mercola, liječnik osteopatske obiteljske medicine.

Mikroplastika može ući u našu hranu zbog kontaminacije na mjestu gdje je hrana uzgojena ili prerađena. Dr. Mercola objašnjava da korištenje plastičnih folija i sjemena obloženih plastikom u poljoprivredi, kao i navodnjavanje zagađenom vodom, predstavljaju neke od načina na koje mikroplastika završava u hrani. Plastična ambalaža, pribor za jelo i spremnici dodatni su izvori.

Prema američkoj Agenciji za hranu i lijekove (FDA), trenutačni dokazi ne upućuju na to da su razine mikroplastike u hrani rizične za ljude. Unatoč tome, možda ipak želite smanjiti količinu mikroplastike koju pasivno unosite.

Namirnice s najviše mikroplastike

Ovo su najčešće namirnice koje sadrže mikroplastiku i mjere koje možete poduzeti.

1. Plodovi mora

Jedan od najznačajnijih načina na koje plastične čestice dospijevaju u našu hranu je putem jednokratne plastike koja se raspada i pronalazi put do vodenih tokova i tla. Kada stignu do oceana, završavaju u našim morskim plodovima.

"Mikroplastiku zatim unose planktoni, a ribe i školjke je zamjenjuju za hranu", objašnjava dr. Mercola. "Sićušne čestice nakupljaju se u mesu... i na kraju završe na našim tanjurima."

Nedavna studija Sveučilišta Portland State otkrila je različite vrste mikroplastike u 180 od 182 testirana uzorka morskih plodova.

Kako to izbjeći: Iako ne možete kontrolirati koliko je mikroplastike riba pojela, možete smanjiti unos školjkaša i riba koje se hrane na dnu (npr. dagnje, kamenice, som, iverak, bakalar). Ove vrste morskih plodova izložene su većim količinama mikroplastike. Također, birajte morske plodove pakirane u održivu ambalažu, a ne u plastičnu foliju.

2. Vrećice čaja

Polipropilen se često koristi za izradu vrećica čaja, a čak i papirnate vrećice mogu sadržavati mikroplastiku. Problem je u tome što se pri kontaktu s vrućom vodom mikroplastika može osloboditi u vaš napitak.

Istraživači sa Sveučilišta u Barceloni otkrili su da vrećice čaja od polipropilena mogu osloboditi milijarde plastičnih čestica.

Kako to izbjeći: Ne morate se odreći čaja. Prebacite se na čaj u rinfuzi i investirajte u cjedilo od nehrđajućeg čelika kako biste uživali u čaju bez mikroplastike.

3. Riža

Riža je također izvor mikroplastike. Studija Sveučilišta u Queenslandu pokazala je da na svakih 100 grama nekuhane riže dolazi tri do četiri miligrama plastike. Kod instant riže, ta brojka je i do četiri puta veća.

Kako to izbjeći: Ista studija je otkrila da pranje riže prije kuhanja može smanjiti kontaminaciju plastikom za 20 do 40 posto.

4. Sol i šećer

Kada začinite večeru prstohvatom soli, nesvjesno dodajete i dozu mikroplastike. Jedna je studija otkrila da 90 posto od 39 analiziranih brendova soli diljem svijeta sadrži mikroplastiku. To je vjerojatno posljedica zagađenja okoliša te procesa proizvodnje i pakiranja.

Kako to izbjeći: Kako biste smanjili izloženost, kupujte sol i šećer pakirane u staklenu ili kartonsku ambalažu.

5. Flaširana voda

Flaširana voda jedan je od najpoznatijih izvora mikro i nanoplastike. Jedna studija procjenjuje da se u litri flaširane vode nalazi oko 240.000 plastičnih čestica. Čestice se oslobađaju stiskanjem boce ili izlaganjem toplini.

Kako to izbjeći: Pijenje vode iz slavine, pohranjene u staklenoj posudi ili boci od nehrđajućeg čelika, može značajno smanjiti rizik od unosa plastike.

6. Med

Možda ne biste očekivali da vaš med sadrži mikroplastiku, ali ona je prisutna, čak i ako je u staklenoj teglici. Mikroplastična vlakna mogu potjecati od pčela i onečišćenja iz okoliša. Pčele mogu prenijeti mikroplastiku u košnicu, a time i u med.

Kako to izbjeći: Kupnja meda od lokalnih pčelara, koji često koriste prirodnije i održivije metode vrcanja, može smanjiti rizik od kontaminacije.

7. Voće i povrće

Iako su ključni dio uravnotežene prehrane, voće i povrće također mogu sadržavati mikroplastiku. Jedna studija pokazala je da su jabuke najkontaminiranije voće, a mrkve najkontaminiranije povrće.

"Dokazano je da biljke upijaju mikro i nanoplastiku iz tla putem korijenskog sustava, kontaminirajući tako jestive dijelove", kaže dr. Mercola.

Kako to izbjeći: Temeljito perite voće i povrće, ogulite ga kada je to moguće i birajte lokalne ili organske proizvode.

8. Visoko prerađeni proteini

Nedavna studija organizacije Ocean Conservancy otkrila je da 88 posto životinjskih i biljnih proteina sadrži određenu razinu mikroplastike. Međutim, visoko prerađeni proteini, poput ribljih štapića, pilećih medaljona ili biljnih zamjena za meso, sadrže najviše mikroplastike, što sugerira da kontaminacija djelomično dolazi iz procesa prerade.

Kako to izbjeći: Potrebno je više istraživanja kako bi se utvrdile točne razine i njihov utjecaj. Našem tijelu su potrebni proteini za funkcioniranje, stoga je važno unositi ih dovoljno, bez obzira na izvor.

Utjecaj na zdravlje i savjeti za smanjenje unosa

Iako se dugoročni učinci na zdravlje još uvijek istražuju, nakupljanje mikroplastike u tijelu razlog je za oprez.

"Unesena mikroplastika može se nakupljati u krvožilnom sustavu i raznim organima, uključujući mozak, gdje može uzrokovati upalu i oštećenje tkiva", upozorava dr. Mercola.

Potencijalne nuspojave uključuju hormonalne neravnoteže uzrokovane kemikalijama koje ometaju rad endokrinog sustava, a nalaze se u plastici.

Iako je nemoguće potpuno izbjeći mikroplastiku, možete smanjiti izloženost slijedeći ove savjete:

Ograničite unos školjkaša: Dagnje, kamenice i kapice imaju veće razine mikroplastike.

Izbjegavajte plastične posude za hranu: Ovo je jedan od najvećih prijedloga dr. Mercole. Kemikalije poput BPA i ftalata mogu prijeći iz plastike u hranu, posebno masnu. Masnu hranu čuvajte u staklenim posudama.

Smanjite upotrebu jednokratne plastike: Gdje god je moguće, prijeđite na višekratne alternative.

Zamijenite plastični kuhinjski pribor: Žlice, daske za rezanje i drugi plastični predmeti koji dolaze u kontakt s hranom trebali bi se zamijeniti keramičkim, staklenim, drvenim ili priborom od nehrđajućeg čelika.

Filtrirajte vodu: Na tržištu postoje razni filtri za vodu. Brendovi poput Lifestrawa tvrde da njihovi membranski mikrofilteri uklanjaju 99,999 posto mikroplastike. Potražite vrčeve ili boce s filterima koji izričito navode uklanjanje mikroplastike.

Filtrirajte perilicu rublja: Kako biste riješili problem na izvoru, razmislite o ugradnji filtera na perilicu rublja. Posebni filtri, poput onih tvrtke PlanetCare, hvataju mikrovlakna prije nego što zagade vodene sustave.

Iako je teško čuti da se mikroplastika nalazi u tolikom broju namirnica, to vas ne bi trebalo odvratiti od zdrave prehrane. Uravnotežena prehrana osigurat će vašem tijelu dovoljno goriva za normalno funkcioniranje – s mikroplastikom ili bez nje.

