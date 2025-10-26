Jeste li znali da neke vrste sira sadrže mikroplastiku? Ovo su najproblematičniji
Sir je mnogima neizostavan dio svakodnevne prehrane, no iako ova namirnica izgleda bezazleno, može biti opasna za zdravlje
Sveprisutnost mikroplastike u okolišu postala je globalni problem, a najnovija istraživanja pokazuju da se ove sitne čestice nalaze i u našoj svakodnevnoj hrani.
Zabrinjavajući rezultati stižu sa Sveučilišta u Padovi, gdje je studija otkrila prisutnost mikroplastike u gotovo svim ispitivanim mliječnim proizvodima – uključujući i sir, jednu od najomiljenijih namirnica na svijetu, piše New York Post.
Zreli sirevi najveći izvor kontaminacije
Istraživanje je jasno pokazalo da nisu sve vrste sira jednako kontaminirane. Najviše razine mikroplastike pronađene su u zrelim, odležanim sirevima, s prosječnom koncentracijom od čak 1857 čestica po kilogramu. U ovu kategoriju spadaju popularne vrste poput cheddara, goude, parmezana, camemberta i plavih sireva kao što je gorgonzola.
Za usporedbu, svježi sirevi, koji ne prolaze proces zrenja, imali su nešto niže, ali i dalje zabrinjavajuće razine od oko 1280 čestica po kilogramu. Ovdje ubrajamo mozzarellu, ricottu, fetu i svježi kravlji sir. Najmanje kontaminirano bilo je mlijeko, s oko 350 čestica po kilogramu.
Razlog za ovako značajnu razliku leži u samom procesu proizvodnje. Tijekom izrade sira, uklanjanjem sirutke smanjuje se ukupna masa proizvoda, ali se istovremeno koncentriraju sve krute komponente, uključujući i prisutne fragmente mikroplastike. Dodatno, dugotrajno razdoblje zrenja, tijekom kojeg sir gubi vlagu, dodatno pojačava ovaj učinak. Zbog toga zreli sirevi mogu sadržavati i do pet puta više čestica mikroplastike nego mlijeko od kojeg su napravljeni.
Kako mikroplastika završava na našem tanjuru?
Put kontaminacije je složen i proteže se kroz cijeli opskrbni lanac, od farme do pakiranja. Najčešće identificirani tipovi plastike su polietilen tereftalat (PET), polietilen (PE) i polipropilen (PP), koji se široko koriste u plastičnim bocama i ambalaži za hranu. Međutim, pronađeni su i drugi polimeri, što ukazuje na raznolike industrijske izvore.
Mikroplastika može dospjeti u mliječne proizvode putem stočne hrane kontaminirane plastikom, ali i kroz samu opremu za preradu mlijeka, poput cijevi za mužnju, kalupa za sir i sintetičkih tekstila koji se koriste u sustavima za filtriranje. Čak i čestice mikroplastike prisutne u zraku unutar proizvodnih pogona mogu završiti u konačnom proizvodu.
Potencijalni rizici za zdravlje
Iako su dugoročni zdravstveni učinci konzumacije mikroplastike još uvijek predmet intenzivnih istraživanja, dosadašnje studije izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Znanstvenici povezuju izloženost mikroplastici s oštećenjima jetre, problemima sa srcem, kroničnim upalama, staničnim oštećenjima pa čak i poremećajima u radu hormona i crijevne mikroflore.
Posebno su opasne nanoplastike, još sitnije čestice koje zbog svoje veličine mogu prodrijeti kroz biološke barijere, ući u krvotok i limfni sustav te se akumulirati u organima i tkivima. Također, mikroplastika može otpuštati teške metale i druge štetne tvari koje je apsorbirala iz okoliša.
S obzirom na sveprisutnost mikroplastike, znanstvenici i organizacije poput Svjetske zdravstvene organizacije naglašavaju potrebu za daljnjim istraživanjem kako bi se u potpunosti procijenili rizici. No, smanjenje proizvodnje plastike i poboljšanje upravljanja otpadom ključno je za ublažavanje izloženosti ljudi i zaštitu prehrambenog lanca.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica razotkriva ključne mitove o prehrani: 'Ovo su dvije najveće zablude koje sam čula'