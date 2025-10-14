Stogodišnjaci jedu ovu salatu: Skromni sastojci će vas zasititi i produžiti vam život

Plava zona je naziv za specifičnu regiju u svijetu gdje stanovnici žive znatno duže i zdravije od globalnog prosjeka. Prema istraživanju koje je proveo autor i istraživač Dan Buettner, postoji pet takvih područja gdje velik broj ljudi doživi 100 godina, a kronične bolesti poput srčanih oboljenja, raka i dijabetesa su rijetkost.

Grčki otok Ikarija jedna je od tih izvornih Plavih zona, a njezini stanovnici slijede prehranu vrlo sličnu mediteranskoj, poznatoj po brojnim zdravstvenim prednostima, piše Express.

Foto: Shutterstock

Tajna prehrane stogodišnjaka

Ikarijska prehrana temelji se na lokalno uzgojenom povrću, voću, cjelovitim žitaricama, grahoricama i zdravim mastima, prvenstveno iz maslinovog ulja. Umjereno konzumiraju ribu, mliječne proizvode i jaja, dok je meso vrlo rijetko na njihovom jelovniku. Na meniju ćete pronaći obilje ugljikohidrata, uključujući i zimsku salatu od krumpira, napravljenu od "skromnih sastojaka", kako objašnjava Dan Buettner u svojoj kuharici 'The Blue Zones Kitchen: 100 Recipes to Live to 100'.

"Ova salata spaja zasitnost krumpira, koji je istaknut u ikarijskoj verziji mediteranske prehrane, s aromatičnim svježim koprom i zelenilom", ističe Buettner. Njegov projekt Blue Zones posvećen je upravo otkrivanju i primjeni tajni najdugovječnijih ljudi na svijetu.

Foto: Shutterstock

Recept za brzu i zdravu salatu bez majoneze

U ovom receptu nećete pronaći kremastu majonezu -umjesto nje koristi se jednostavna, ali ukusna kombinacija maslinovog ulja i crvenog vinskog octa.

Recept je gotov za svega 25 minuta, zbog čega je, kako objašnjava Buettner, u prošlosti bio omiljen odabir žena koje su radile u polju i nisu imale mnogo vremena za kuhanje. Ovo brzo jelo bilo je idealno rješenje za hranjiv i okrepljujuć obrok.

Sastojci:

1 kg krumpira, narezanog na kockice

Šaka svježeg kopra, sitno nasjeckanog

60 ml maslinovog ulja

30 ml crvenog vinskog octa

Sol i svježe mljeveni papar po ukusu

Nekoliko listova zelene salate (npr. puterice)

Rotkvice za ukras (po želji)

Priprema:

U lonac ulijte otprilike 2 litre vode (osam šalica) i stavite na jaku vatru da proključa. Kada voda proključa, dodajte krumpir i kuhajte ga bez poklopca oko 12 minuta ili dok ne omekša. Provjerite je li krumpir kuhan tako da ga probodete vilicom; ako vilica lako klizi unutra, spreman je. Ocijedite krumpir i ostavite ga da se ohladi. U maloj zdjeli pjenjačom pomiješajte nasjeckani kopar, maslinovo ulje, ocat, sol i papar dok ne dobijete glatki preljev. U velikoj zdjeli pomiješajte ohlađeni krumpir s preljevom i lagano promiješajte dok se svi sastojci ne sjedine. Netom prije posluživanja, dodajte preostale sastojke, uključujući listove salate i još jednom sve lagano promiješajte. Po želji, ukrasite jelo narezanim rotkvicama. Poslužite ga kao samostalno jelo ili kao prilog uz ribu.

