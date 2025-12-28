Luka Modrić odigrao briljantnu utakmicu i odveo Milan na vrh Serie A

Nogometaši Milana ponovno su, barem privremeno, stigli na prvo mjesto ljestvice talijanske Serie A nakon domaće pobjede 3-0 protiv Verone u 17. kolu.

Do nadoknade prvog poluvremena Verona je nekako odolijevala napadima domaćeg sastava, ali je tada ipak pokleknula. Modrić je izveo korner, a Rabiot je glavom loptu proslijedio do Pulišića koji je iz blizine pogodio pod gredu za pogodak i veliko slavlje Milanovih navijača. Utakmica je riješena početkom drugog poluvremena. Prvo je Nkunku u 48. minuti pogodio s bijele točke za 2-0, dok je isti igrač bio strijelac u 53. minuti za 3-0. Prije toga je Modrić odlično potegnuo s vrha šesnaesterca, a vratar Verone i vratnica su zajedničkim snagama spriječili pogodak u tom trenutku. No, na odbijenu loptu je dobro reagirao Nkunku i zabio.

Luka Modrić je zamijenjen u 70. minuti, dok je pet minuta ranije travnjak napustio nakon izmjene igrač Verone Domagoj Bradarić.Milan je prvi na ljestvici te ima 35 bodova. Uz utakmicu manje Inter ima dva boda manje, dok je treći Juventus na 32 boda i sa ogledom više. Aktualni prvak Napoli ima 31 bod i utakmicu manje od Milana.

