Tužna vijest iz Virja: Preminula hrabra Paula, koncert večeras u njezinu čast

S velikom tugom vas obavještavamo da je naša mještanka Paula Želimorski preminula nakon teške bolesti. Današnji Božićno-novogodišnji koncert održat će se u njezinu čast, bez prikupljanja humanitarnih priloga. Paulinoj obitelji izražavamo iskrenu sućut”, poručili su upravo iz Općine Virje, čija je mještanka teško bolesna Paula Želimorski (28) prije dva tjedna otputovala u Tursku na liječenje, piše epodravina.hr

Zahvaljujući brojnim donacijama hrabra je djevojka koja boluje od agresivnog tumora okruglih stanica (DSRCT) otišla na, kako navodi obitelj, najteži dio puta. Nažalost, nije uspjela.

