BOLEST JE BILA JAČA /

Tužna vijest iz Virja: Preminula hrabra Paula, koncert večeras u njezinu čast

Foto: Fb Stranica: Za život - Paula Želimorski

Paula Želimorski (28) prije dva tjedna otputovala u Tursku na liječenje

28.12.2025.
14:59
danas.hr
Fb Stranica: Za život - Paula Želimorski
S velikom tugom vas obavještavamo da je naša mještanka Paula Želimorski preminula nakon teške bolesti. Današnji Božićno-novogodišnji koncert održat će se u njezinu čast, bez prikupljanja humanitarnih priloga. Paulinoj obitelji izražavamo iskrenu sućut”, poručili su upravo iz Općine Virje, čija je mještanka teško bolesna Paula Želimorski (28) prije dva tjedna otputovala u Tursku na liječenje, piše epodravina.hr

Zahvaljujući brojnim donacijama hrabra je djevojka koja boluje od agresivnog tumora okruglih stanica (DSRCT) otišla na, kako navodi obitelj, najteži dio puta. Nažalost, nije uspjela.

POGLEDAJTE VIDEO: Patrick (10) iz Zagreba pušta kosu kako bi je darovao djeci oboljeloj od raka: 'Meni to znači puno'

SmrtPaulaVir
