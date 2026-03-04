SP u problemima, svi se žale na cijene, a FIFA objavila vrtoglavu brojku

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) je u prve dvije faze prodala gotovo dva milijuna ulaznica za Svjetsko nogometno prvenstvo koje će se ovoga ljeta održati u SAD, Kanadi i Meksiku, a potražnja je bila toliko velika da je broj zahtjeva za ulaznice bio prekoračen više od 30 puta.

Kako bi se ta "glad" za ulaznicama stavila u perspektivu, FIFA je objavila zanimljiv podatak da su zahtjevi za ulaznice bili 3.4 puta veći od ukupnog broja gledatelja koji su prisustvovali na 964 utakmica u posljednja 22 izdanja Worl Cupa.

Stanovnici triju zemalja domaćina razumljivo su najviše kupovali, a slijede ih navijači u Engleskoj, Njemačkoj, Brazilu, Kolumbiji, Španjolskoj, Argentini i Francuskoj.

FIFA još nije objavila podatke za treću fazu, dok će se sljedeća faza prodaje ulaznica otvoriti nakon doigravanja u ožujku kada ćemo doznati i posljednja četiri putnika na SP.

Cijene ulaznica postaju jednako važna tema kao i same utakmice. Nominalna vrijednost ulaznice za finale 19. srpnja u East Rutherfordu kreće se od 2.030 do 6.370 dolara, što je značajan skok u usporedbi s finalom Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru, gdje su se cijene kretale od 206 do 1.607 dolara.

Ulaznice za prvu utakmicu 11. lipnja na stadionu Azteca u Mexico Cityju kreću se od 560 do 2.735 dolara, dok su cijene ostalih utakmica grupne faze između 100 i 575 dolara. Nominalna vrijednost ulaznica za osminu finala kreće se od 220 do 890 dolara, dok utakmice četvrtfinala počinju od 410 dolara i dosežu 1.690 dolara. Cijene ulaznica za polufinale kreću se od 455 do 2.780 dolara.

Zbog negativnih reakcija na pretjerane cijene, FIFA je odlučila uvesti mali broj ulaznica "Supporter Entry Tier" od 60 dolara. Ove ulaznice pokrivaju svih 104 utakmice turnira, ali mjesta u javnoj prodaji nalaze se visoko u gornjim kutovima stadiona i vrlo su ograničena u usporedbi s drugim kategorijama.

FIFA prvi put koristi dinamičko određivanje cijena na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, što je mnoge navijače ostavilo zbunjenima, frustriranima i isključilo iz najvećeg sportskog događaja na svijetu.

Koncept dinamičkog određivanja cijena, ponekad nazvanog varijabilnim određivanjem cijena, sustav je koji omogućuje fluktuaciju cijene ulaznica na temelju različitih čimbenika, uključujući potražnju u stvarnom vremenu, zalihe i popularnost događaja.

To znači da cijena ulaznice za istu utakmicu i kategoriju sjedala može rasti, a ponekad i padati, ovisno o tome koliko ljudi je želi i koliko se brzo ulaznice prodaju. Dinamičko određivanje cijena također se često vidi u cijenama avionskih karata i cijenama hotelskih soba tijekom blagdana, kao i u glazbenoj industriji, posebno za događaje s velikom potražnjom.

FIFA je savjetovala navijačima koji preprodaju ulaznice da koriste njihovu službenu platformu jer je sigurna i transparentna, a organizacija naplaćuje 15% ukupne cijene pri kupnji ulaznica i 15% naknade za preprodaju ili zamjenu ulaznica.

Ulaznica se može ponuditi po višoj preprodajnoj cijeni, potencijalno znatno iznad nominalne vrijednosti, ako prodavatelj to odluči, budući da potražnja za važnim utakmicama, ograničena ponuda i tržišne špekulacije mogu podići preprodajne cijene znatno iznad izvorne kupovne cijene.

Međutim, stanovnici Meksika mogu prodavati svoje ulaznice samo po cijeni koja nije veća od originalne kupovne cijene, ali takva ograničenja prodaje ne odnose se na stanovnike Kanade ili Sjedinjenih Država.

"Legalno je preprodavati ulaznice u SAD-u. To nije bio slučaj na prethodnim svjetskim prvenstvima. Tržište preprodaje je izuzetno vruće. Ulaznice su izuzetno popularne. Unatoč cijeni, prodaja ulaznica je za FIFA-u bila fenomenalna," kazao je Michael Edgley, direktor australske agencije Green and Gold Army Travel.

POGLEDAJTE VIDEO: Sto dana prije Svjetskog prvenstva nogomet je u sjeni rata: Navijači strahuju od širenja