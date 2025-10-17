Smjena u Srbiji: Piksi službeno napustio klupu, počela potraga za novim izbornikom

Izvršni odbor Srpskog nogometnog saveza (FSS) u petak je i službeno objavio kako je raskinuo suradnju s donedavnim izbornikom Draganom Stojkovićem 'Piksijem', koji je podnio ostavku nakon prošlotjednog 0-1 domaćeg poraza od Albanije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Osim sa Stojkovićem, koji je dužnost srpskog izbornika obnašao četiri i pol godine, raskinuti su ugovori i sa svim članovima njegova stručnog stožera. Stojković je s klupe otišao nakon što je Srbija u Leskovcu izgubila utakmica protiv Albanije 0:1, a sada je i službeno dobio raskid ugovora. Zadnju utakmicu Srbije 3:1 pobjedu Srbije protiv Andore vodio je izbornik mlade reprezentacije Zoran Mirković.

Predsjednik i glavni tajnik FSS-a Dragan Džajić i Branko Radujko sljedećih će dana obaviti razgovore s kandidatima za Stojkovićeva nasljednika koji bi trebao voditi reprezentaciju u preostala dva kvalifikacijska dvoboja protiv Engleske u Londonu 13. studenoga te protiv Latvije u Leskovcu 16. studenoga.

Uoči zadnja dva kola u skupini K Engleska je već osigurala prvo mjesto koje izravno vodi na SP sa 18 bodova, Albanija je druga sa 11 i drži poziciju koja vodi u dodatne kvalifikacije, dok je Srbija treća sa 10 bodova.

