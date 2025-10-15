Glavni kandidat za izbornika Srbije dobio novi posao, pogledajte čime će se baviti

Nakon teškog poraza od Albanije u Leskovcu, reprezentacija Srbije ostala je bez izbornika. Dragan Stojković podnio je ostavku odmah nakon utakmice, čime je završena njegova trogodišnja era na klupi “Orlova”.

Ubrzo su krenule špekulacije o nasljedniku, a ime Veljka Paunovića iskočilo je kao glavni favorit. Njegov trenerski uspjeh iz 2015., kada je s juniorskom reprezentacijom Srbije osvojio naslov svjetskog prvaka, ponovno je oživio nadu javnosti.

Ipak, od povratka Paunovića na klupu reprezentacije neće biti ništa. Kako je potvrdio DAZN, bivši trener Ovieda postao je novi nogometni komentator te će debitirati već na susretu Atletico Madrida i Osasune.

Paunović, koji je Oviedo nakon 24 godine vratio u La Ligu, zasad se odlučio povući od trenerskog posla i prihvatiti novi profesionalni izazov.

🚨 OFICIAL 🚨



Veljko Paunović es nuevo comentarista de DAZN 🎙️



Se estrenará este sábado en el Atlético de Madrid 🆚 Osasuna 👀#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/CGLbut3tGR — DAZN España (@DAZN_ES) October 15, 2025

Srbija, pak, nakon poraza od Albanije ima minimalne šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. Novi izbornik još nije imenovan, a debitirat će na zahtjevnom gostovanju protiv Engleske.

