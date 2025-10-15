iznenađenje /

Glavni kandidat za izbornika Srbije dobio novi posao, pogledajte čime će se baviti

Glavni kandidat za izbornika Srbije dobio novi posao, pogledajte čime će se baviti
×
Foto: Cesar Ortiz Gonzalez/alamy/profimedia

Srbija, pak, nakon poraza od Albanije ima minimalne šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026

15.10.2025.
21:00
Sportski.net
Cesar Ortiz Gonzalez/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon teškog poraza od Albanije u Leskovcu, reprezentacija Srbije ostala je bez izbornika. Dragan Stojković podnio je ostavku odmah nakon utakmice, čime je završena njegova trogodišnja era na klupi “Orlova”.

Ubrzo su krenule špekulacije o nasljedniku, a ime Veljka Paunovića iskočilo je kao glavni favorit. Njegov trenerski uspjeh iz 2015., kada je s juniorskom reprezentacijom Srbije osvojio naslov svjetskog prvaka, ponovno je oživio nadu javnosti.

Ipak, od povratka Paunovića na klupu reprezentacije neće biti ništa. Kako je potvrdio DAZN, bivši trener Ovieda postao je novi nogometni komentator te će debitirati već na susretu Atletico Madrida i Osasune.

POGLEDAJTE VIDEO: Spektakl u Dalićevu gradu: Hrvatska srušila Gibraltar i upisala tri prvijenca!

Paunović, koji je Oviedo nakon 24 godine vratio u La Ligu, zasad se odlučio povući od trenerskog posla i prihvatiti novi profesionalni izazov.

 

 

Srbija, pak, nakon poraza od Albanije ima minimalne šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. Novi izbornik još nije imenovan, a debitirat će na zahtjevnom gostovanju protiv Engleske.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi

SrbijaDragan Stojković Piksi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
iznenađenje /
Glavni kandidat za izbornika Srbije dobio novi posao, pogledajte čime će se baviti