Srbi nakon drame izbjegli novi šok: 'Orlovi se hvataju za slamku spasa'

Srbija je u utorak pobijedila na gostovanju Andoru 1:3 i ostala u utrci za drugo mjesto u skupini kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Srbi su do pobjede stigli preokrenom nakon što su primili gol s centra u 17. minuti koji možete pogledati OVDJE.

Ubrzo nakon tog šoka Srbi su izjednačili autogolom reprezentativca Andore gomeza u 19. minuti. Za 2:1 pogodio je Vlahović u 54., a za konačnih 3:1 Mitrović u 77. minuti iz penala.

Reakcije medija

Srpski mediji nakon ove utakmice pišu da su Srbi imali sreće što su se spasili nove blamaže, nakon što su ih u posljednjem susretu na domaćem terenu pobijedili Albanci.

"SRBIJA PRIMILA GOL SA POLA TERENA, PA POBIJEDILA ANDORU: Orlovi se hvataju za slamku spasa", naslov je na Kuriru.

"Srbiji ni poslije Piksija ne cvjetaju ruže", piše B92.

"Srbija preživjela Andoru, Orlovi nekako srušili slabašnog rivala i ostali u utrci za Mundijal", naslov je na Telegrafu.

Nakon ove pobjede Srbija ima 10 bodova i nalazi se na trećem mjestu skupine K, drugoplasirana albanija ima jedan bod više, a vodi Engleska s 18 bodova.

