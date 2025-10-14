Srbi nakon drame izbjegli novi šok: 'Orlovi se hvataju za slamku spasa'
Srbi su protiv slabašne Andore imali puno problema
Srbija je u utorak pobijedila na gostovanju Andoru 1:3 i ostala u utrci za drugo mjesto u skupini kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
Srbi su do pobjede stigli preokrenom nakon što su primili gol s centra u 17. minuti koji možete pogledati OVDJE.
Ubrzo nakon tog šoka Srbi su izjednačili autogolom reprezentativca Andore gomeza u 19. minuti. Za 2:1 pogodio je Vlahović u 54., a za konačnih 3:1 Mitrović u 77. minuti iz penala.
Reakcije medija
Srpski mediji nakon ove utakmice pišu da su Srbi imali sreće što su se spasili nove blamaže, nakon što su ih u posljednjem susretu na domaćem terenu pobijedili Albanci.
"SRBIJA PRIMILA GOL SA POLA TERENA, PA POBIJEDILA ANDORU: Orlovi se hvataju za slamku spasa", naslov je na Kuriru.
"Srbiji ni poslije Piksija ne cvjetaju ruže", piše B92.
"Srbija preživjela Andoru, Orlovi nekako srušili slabašnog rivala i ostali u utrci za Mundijal", naslov je na Telegrafu.
Nakon ove pobjede Srbija ima 10 bodova i nalazi se na trećem mjestu skupine K, drugoplasirana albanija ima jedan bod više, a vodi Engleska s 18 bodova.
