Srbija doživjela novu blamažu! Dobili gol s centra od 174. reprezentacije svijeta
Srbija se u Andori želi vratiti na pobjedničke staze, a već u 17. minuti šokirao ih je Guillaume Lopez
Srbija u Andori igra kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo tri dana nakon što ih je Albanija pobijedila u Leskovcu i gurnula na prag ispadanja iz svih kombinacija za plasman na Svjetsko prvenstvo.
Srbija se u Andori želi vratiti na pobjedničke staze, a već u 17. minuti šokirao ih je Guillaume Lopez koji je zabio nevjerojatna gol s gotovo polovice terena i doveo Andoru u vodstvo te tako nanio nove probleme srpskoj reprezentaciji koja je u rasulu.
Samo dvije minute kasnije Srbija se vratila jer je Christian Garica zabio autogol nakon udarca iz kuta.
