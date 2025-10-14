POGLEDAJTE BOMBU /

Srbija doživjela novu blamažu! Dobili gol s centra od 174. reprezentacije svijeta

Srbija doživjela novu blamažu! Dobili gol s centra od 174. reprezentacije svijeta
×
Foto: Screenshot Sportklub

Srbija se u Andori želi vratiti na pobjedničke staze, a već u 17. minuti šokirao ih je Guillaume Lopez ​

14.10.2025.
21:22
Sportski.net
Screenshot Sportklub
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Srbija u Andori igra kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo tri dana nakon što ih je Albanija pobijedila u Leskovcu i gurnula na prag ispadanja iz svih kombinacija za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Srbija se u Andori želi vratiti na pobjedničke staze, a već u 17. minuti šokirao ih je Guillaume Lopez koji je zabio nevjerojatna gol s gotovo polovice terena i doveo Andoru u vodstvo te tako nanio nove probleme srpskoj reprezentaciji koja je u rasulu.

Sve o kvalifikacijama za SP čitajte na portalu Net.hr.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

Samo dvije minute kasnije Srbija se vratila jer je Christian Garica zabio autogol nakon udarca iz kuta.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske rukometašice protiv Finske otvara kvalifikacije za Europsko prvenstvo

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POGLEDAJTE BOMBU /
Srbija doživjela novu blamažu! Dobili gol s centra od 174. reprezentacije svijeta