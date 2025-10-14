Srbija doživjela novu blamažu! Dobili gol s centra od 174. reprezentacije svijeta

Srbija u Andori igra kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo tri dana nakon što ih je Albanija pobijedila u Leskovcu i gurnula na prag ispadanja iz svih kombinacija za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Srbija se u Andori želi vratiti na pobjedničke staze, a već u 17. minuti šokirao ih je Guillaume Lopez koji je zabio nevjerojatna gol s gotovo polovice terena i doveo Andoru u vodstvo te tako nanio nove probleme srpskoj reprezentaciji koja je u rasulu.

Samo dvije minute kasnije Srbija se vratila jer je Christian Garica zabio autogol nakon udarca iz kuta.

