Olić ishvalio junaka mladih Vatrenih: 'Imat će sjajnu karijeru ako ovako nastavi'

U susretu H skupine kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine, hrvatska nogometna U21 reprezentacija je u Velikoj Gorici pobijedila Ukrajinu sa 1-0.

Hrvatska je bila bolja veći dio susreta, imala je nekoliko izglednih prilika, a jedini pogodak postigao je Leon Grgić u 53. minuti.

Izbornik Hrvatske Ivica Olić nakon susreta je posebno pohvalio strijelac Grgića:

"Grgić je talentirani napadač, dobro odrađuje svoj posao u oba pravca. Nalazi se u duelima, prima puno udaraca, mlad je dečko i vjerujem da će imati sjajnu karijeru ako ovako nastavi.Nećemo pretjerivati, ali nam je današnja utakmica potvrdila da imamo momčad i da smo se pojačali, imamo Tea Barišića na desnoj strani, Grgića u napadu, Pavlešića na golu. Krasi nas zajedništvo i to je bitno, kvaliteta je neupitna i stalna smo opasnost za protivnika."

'Srce kuca za Hrvatsku'

Grgić, koji je nedavno odlučio igrati za Hrvatsku, a ne Austriju, ovako je komentirao svoj nastup:

"Jako smo sretni da smo pobijedili kod kuće, jaka smo ekipa, a sretan sam što sam zabio gol. Imali smo dosta šansi, bezveze smo čekali do zadnje minute da pobijedimo, ali to je nogomet. Kad srce kuca za Hrvatsku, nema dvojbe. Htio sam igrati za Hrvatsku od prvog dana."

Foto: Goran Stanzl/pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: Brat predsjednika Čilea za RTL Danas otkriva što za njega znače hrvatski korijeni: 'Osjećam divljenje'