Navijači oduševljeni mladom reprezentacijom: 'Nešto se očito mijenja, ovo je bilo vrhunski!'

Hrvatska U-21 reprezentacija u Velikoj Gorici je svladala Ukrajinu 1-0 u drugom kolu Kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Jedini gol na utakmici zabio je Grgić u 54. nakon što je Vušković sjajno iz slobodnjaka zatresao stativu. Lopta se odbila do Grgića koji je s nekih šest metara pospremio loptu u mrežu. Zabio je Grgić svoj prvijenac u drugom nastupu za svoju 'novu' reprezentaciju otkako je 'prebjegao' iz Austrije.

Hrvatska je lako mogla slaviti i s više golova razlike, no na kraju samo minimalna, ali slatka, pobjeda. Odlično izdanje naših protiv nabrijanih Ukrajinaca, koji su ratnički išli u svaki duel svih 90 minuta, oduševio je i navijače.

"Dosad je Olić kriminalno vodio momčad no očito se nešto mijenja, vrhunska napadačka izvedba klinaca", "Bravo dečki, dugo nisam gledao tako dobru utakmicu naših vatrenih a samo 1:0", "Vušković neće za Tottenham zaigrati niti minute više, taj ode u neki jači klub sigurno", "Mogli smo ih napucati s 3-4 razlike", "Koeman + Van dijk = Vušković", "Napokon pobjeda, još jedan pravi napadač i neće biti mučenja", "Mladi vrhunski!", samo su neki od komentara.

Sljedeće utakmice su nam Litva doma 13. 11. i Mađarska u gostima 18. 11. na Dan sjećanja.

