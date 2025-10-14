Ultrasi BiH poslali žestoku poruku potpredsjedniku Zrinjskog: Evo o čemu se radi

U-21 reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je pobjedu 2:0 u gostima u Sloveniji. S time su mladi reprezentativci BiH na prvom mjestu svoje skupine s pet bodova iz tri kola i gol-razlikom 2:0.

Na gostovanju u Sloveniji, reprezentativce BiH je bodrilo nekoliko BH Fanaticosa koji su uputili oštru poruku nogometnom savezu, ali i potpredsjedniku Zrinjskog Amiru Grossu Kabiriju. "Je*o vas Kabiri, a i vi njega", pisalo je na poruci, a bile su prisutne i zastave Palestine.

Što je smetalo Fanaticosima?

Navijači BiH odgovorili su na situaciju iz rujna kada je U-21 BiH na svom terenu dočekala Izrael. Utakmica se igrala u Mostaru, ali bez prisustva gledatelja. Na to su se ovom porukom referirali Fanaticosi i prozvali savez i Kabirija.

Tko je Amir Gross Kabiri?

Amir Gross Kabiri je potpredsjednik Zrinjskog, ali i predsjednik Trgovinske komore Države Izrael u Bosni i Hercegovini kao i predsjednik Židovske zajednice u Mostaru. Vrlo vjerojatno zbog toga je Izrael gostovao u Mostaru i bez prisustva navijača.

