Trebao je biti velika zvijezda, a sada odlazi s Malte bez da se nametnuo

Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnja zvijezda Dinama i Rome, Ante Ćorić (28), nakon samo pet mjeseci na Malti ponovno je ostao bez kluba.

Ćorić je na Maltu, točnije u Hamrun Spartans, stigao nakon što je pola godine bio bez kluba nakon odlaska iz Varaždina. Na Malti se činilo da će nekadašnji veliki talent napokon ući u kontinuitet i vratiti se u formu, no to se nije dogodilo. Ćorić je za klub s Malte odigrao 22 utakmice, zabivši dva pogotka i namjestivši još jedan.

"Hamrun Spartans i Ante Ćorić sporazumno su odlučili raskinuti ugovor. Klub se iskreno zahvaljuje Anti na profesionalnosti, predanosti i vrijednom doprinosu tijekom njegovog vremena provedenog u Hamrun Spartansima te mu želi puno uspjeha u sljedećem poglavlju karijere", stoji u priopćenju sada već bivšeg Ćorićeva kluba.

Ćorić je veliki dio svoje mladosti proveo u akademiji Red Bull Salzburga prije nego što je došao u Dinamo, za koji je skupio 143 nastupa. Nakon toga uslijedio je transfer u Romu vrijedan šest milijuna eura, ali i brojne posudbe. Od odlaska iz Dinama, Ćorić je nastupao za osam klubova u sedam različitih zemalja, a sada će igrač s četiri nastupa za Vatrene morati pronaći novi klub.

