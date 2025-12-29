FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI TALENT /

Trebao je biti velika zvijezda, a sada odlazi s Malte bez da se nametnuo

Trebao je biti velika zvijezda, a sada odlazi s Malte bez da se nametnuo
×
Foto: Fotografo01/ipa/pa Images/profimedia

Ćorić je za reprezentaciju debitirao s 19 godina u prijateljskoj utakmici s Moldavijom, a najveći je trag ostavio u Dinamu

29.12.2025.
21:33
Sportski.net
Fotografo01/ipa/pa Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnja zvijezda Dinama i Rome, Ante Ćorić (28), nakon samo pet mjeseci na Malti ponovno je ostao bez kluba.

Ćorić je na Maltu, točnije u Hamrun Spartans, stigao nakon što je pola godine bio bez kluba nakon odlaska iz Varaždina. Na Malti se činilo da će nekadašnji veliki talent napokon ući u kontinuitet i vratiti se u formu, no to se nije dogodilo. Ćorić je za klub s Malte odigrao 22 utakmice, zabivši dva pogotka i namjestivši još jedan.

"Hamrun Spartans i Ante Ćorić sporazumno su odlučili raskinuti ugovor. Klub se iskreno zahvaljuje Anti na profesionalnosti, predanosti i vrijednom doprinosu tijekom njegovog vremena provedenog u Hamrun Spartansima te mu želi puno uspjeha u sljedećem poglavlju karijere", stoji u priopćenju sada već bivšeg Ćorićeva kluba.

Ćorić je veliki dio svoje mladosti proveo u akademiji Red Bull Salzburga prije nego što je došao u Dinamo, za koji je skupio 143 nastupa. Nakon toga uslijedio je transfer u Romu vrijedan šest milijuna eura, ali i brojne posudbe. Od odlaska iz Dinama, Ćorić je nastupao za osam klubova u sedam različitih zemalja, a sada će igrač s četiri nastupa za Vatrene morati pronaći novi klub.

POGLEDAJTE VIDEO: Infantino opravdava cijene ulaznica: 'Da nije nas, ne bi bilo ni nogometa u 150 zemalja'

Ante ĆorićMalta
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKI TALENT /
Trebao je biti velika zvijezda, a sada odlazi s Malte bez da se nametnuo