Velika anketa otkrila kako europska desnica vidi Donalda Trumpa: Možda mu se dive, ali...

Američki predsjednik Donald Trump želi svoj MAGA ('Make America Great Again') pokret proširiti na europsko tlo, no suočava se s neočekivanim otporom tamošnjih birača. Pokazuje to novo istraživanje Politica na uzorku od preko 10.000 ljudi u pet zemalja.

Prema anketi, američki predsjednik nije baš popularan u Europi, čak ni među pristašama desnih populističkih stranaka koje smatra prirodnim saveznicima.

Najviše obožavatelja Trump ima u Velikoj Britaniji, čak 50 posto ispitanika sklonih stranci Reform UK o njemu ima pozitivno mišljenje. Situacija u Francuskoj i Njemačkoj, međutim, bitno je drugačija, odnosno tek oko trećine simpatizera desnih stranaka Trumpa vidi u pozitivnom svjetlu.

Trumpova administracija je nedavno predstavila novu strategiju nacionalne sigurnosti koja je usmjerena na poticanje "rastućeg utjecaja patriotskih europskih stranaka". Iako te stranke bilježe porast podrške u Francuskoj, Njemačkoj i Britaniji, one to još uvijek nisu uspjele u potpunosti pretočiti u ključne izborne pobjede.

Podatci ankete nude i potencijalno upozorenje za desne stranke koje se pokušavaju približiti Donalda Trumpu radi širenja baze; birači koji bi im tek sada mogli dati glas znatno su kritičniji prema Trumpu od njihovih starih pristaša.

Ako u obzir uzmemo opću populaciju, nepopularnost Donalda Trumpa još je izraženija. U Francuskoj i Njemačkoj dvije trećine građana o njemu ima negativno mišljenje, u Britaniji 55 posto, dok je najnepopularniji u Kanadi, gdje negativno mišljenje dijeli čak 72 posto ispitanika.

'Tretira nas kao koloniju'

U Francuskoj birači Nacionalnog okupljanja (RN) snažno podržavaju svoju lidericu Marine Le Pen, no kada je riječ o Trumpu, više je onih koji o njemu misle negativno (38 posto) nego pozitivno (30 posto). Pobornici Alternative za Njemačku (AfD) čvrsto stoje uz Alice Weidel, no tek 34 posto njih ga podržava, dok mu se 33 posto protivi.

Ovi rezultati naglašavaju izazov za Nacionalno okupljanje, stranku koja pokušava privući širi krug birača uoči lokalnih izbora iduće godine i predsjedničkih izbora 2027. godine. Čelnici stranke, poput Jordana Bardelle, jasno odbacuju ideju podređenosti, dok je Thierry Mariani za Politico bio još oštriji, rekavši da ih Trump tretira kao koloniju, ne samo retorički, već prvenstveno ekonomski i politički.

Jedina iznimka je Velika Britanija gdje 79 posto pristaša Reform UK podržava Nigela Faragea, dok Trump tamo uživa tanku natpolovičnu podršku.

Možda mu se dive, ali mu ne vjeruju

Podatci sugeriraju da se desni birači "dive" Trumpovim politikama, ali mu zapravo ne vjeruju. Tako, na primjer, pristaše desnice u Njemačkoj i Francuskoj vjeruju da Trumpove odluke koriste SAD-u, ali istovremeno štete ostatku svijeta.

Kada dođe do sukoba interesa sa saveznicima, ovi birači smatraju da njihova država mora biti na prvom mjestu, čak i ako to znači zaštitu domaće industrije na štetu globalne konkurentnosti (stav koji dijeli oko 70 posto simpatizera AfD-a i RN-a).

No postoji neobična tolerancija prema Trumpovim carinama na europsku industriju. Primjerice, u Njemačkoj 65 posto birača AfD-a smatra carine lošima, ali samo 37 posto želi uzvratiti istom mjerom SAD-u (što je manje od 47 posto ukupnog njemačkog stanovništva koje zagovara protumjere).

Samo 45 posto pristaša Reform UK vidi carine kao nešto loše, a tek 35 posto bi uvelo protucarine. U Francuskoj je prag tolerancije najniži: 60 posto birača Nacionalnog okupljanja carine smatra štetnima za francusko gospodarstvo, a 48 posto njih izravno zagovara odmazdu.

