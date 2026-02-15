FREEMAIL
PRAVOVREMENA REAKCIJA /

Policija spriječila sukob Torcide i Ultrasa: Pogledajte snimku s autoceste A1

Policija spriječila sukob Torcide i Ultrasa: Pogledajte snimku s autoceste A1
Foto: Screenshot-x/mup-rh

Navijači Cibalije pokušali su se osvetiti Torcidi za demoliranje stadiona prije par mjeseci?

15.2.2026.
12:54
Sportski.net
Screenshot-x/mup-rh
Danas se igra derbi kola – utakmica Osijeka i Hajduka. Utakmica je to velikih uloga, budući da se Osijek bori za ostanak u ligi, a Hajduk za naslov prvaka, ali osim na terenu očekuje se da će biti napeto i na tribinama te oko stadiona.

A sudeći po tome kako je dan počeo, ta su se očekivanja pokazala točnima. Naime, policija je oko podneva na autocesti spriječila sukob među navijačima. Kako su javili iz MUP-a, oko 11.35 sati zaustavili su 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu te 6 kombi vozila i 3 vozila Ultrasa koji su išli prema Rijeci.

Vjerojatno je da su Ultrasi, navijači Cibalije iz Vinkovaca, koja danas igra protiv Orijenta iz Rijeke, spremali osvetu Torcidi nakon divljanja u listopadu prošle godine, u kojemu je stadion u Vinkovcima "ostao opustošen".

Ranije su iz policije već objavili kako se utakmica Hajduka i Osijeka smatra utakmicom visokog rizika. Samim time pozvali su na oprez te obavijestili navijače kako će tribine tijekom cijele utakmice snimati dronom, a ova akcija na autocesti dokaz je koliko policija ozbiljno shvaća mogućnost nereda na utakmici.

TorcidaUltras VinkovciHajdukNk OsijekCibaliaPolicijaSukob Navijača
