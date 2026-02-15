Policija spriječila sukob Torcide i Ultrasa: Pogledajte snimku s autoceste A1

Danas se igra derbi kola – utakmica Osijeka i Hajduka. Utakmica je to velikih uloga, budući da se Osijek bori za ostanak u ligi, a Hajduk za naslov prvaka, ali osim na terenu očekuje se da će biti napeto i na tribinama te oko stadiona.

A sudeći po tome kako je dan počeo, ta su se očekivanja pokazala točnima. Naime, policija je oko podneva na autocesti spriječila sukob među navijačima. Kako su javili iz MUP-a, oko 11.35 sati zaustavili su 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu te 6 kombi vozila i 3 vozila Ultrasa koji su išli prema Rijeci.

⚽️4⚽️ Policija pravovremenom reakcijom na AC spriječila sukob navijača

- oko 11,35 sati na 60 kilometru autoceste došlo je do zaustavljanja 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3 vozila Ultrasa koji su išli prema Rijeci https://t.co/XNTntRHg2u pic.twitter.com/YjQP3adrNO — MUP-RH (@mup_rh) February 15, 2026

Vjerojatno je da su Ultrasi, navijači Cibalije iz Vinkovaca, koja danas igra protiv Orijenta iz Rijeke, spremali osvetu Torcidi nakon divljanja u listopadu prošle godine, u kojemu je stadion u Vinkovcima "ostao opustošen".

Ranije su iz policije već objavili kako se utakmica Hajduka i Osijeka smatra utakmicom visokog rizika. Samim time pozvali su na oprez te obavijestili navijače kako će tribine tijekom cijele utakmice snimati dronom, a ova akcija na autocesti dokaz je koliko policija ozbiljno shvaća mogućnost nereda na utakmici.

⚽️1⚽️Opus Arena u Osijeku u 17:45

➡️ @nkosijek & @hajduk

‼️pozivamo sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama koje navodimo u priopćenjuhttps://t.co/HHhCjvpzFX pic.twitter.com/nrc7gPByLO — MUP-RH (@mup_rh) February 15, 2026

