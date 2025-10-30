Torcida divljala i raketama gađala Vinkovčane, pojavio se i video

Utakmica Cibalije i Hajduka u osmini finala Kupa pružila je pravu dramu na terenu i izvan njega. Igrači Hajduka teškom su mukom, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, izbacili Cibaliju i prošli u četvrtfinale Kupa.

Na tribinama je bilo burno između dvije navijačke skupine, vinkovačkih Ultrasa i splitske Torcide. Tijekom susreta upaljeno je više baklji, od kojih su tri bačene na atletsku stazu ispred južne tribine. Policija navodi kako su ispaljene i rakete prema istočnoj tribini, a četiri su pale na dio namijenjen gledateljima. Također je oštećen veći broj stolica na južnoj tribini, dok su na južnoj i istočnoj strani stadiona zapaljeni transparenti.

Baklje i stolice počele su letjeti prema terenu, a neke su rakete završile i na suprotnoj tribini, gdje su bili smješteni Ultrasi, domaća navijačka skupina. Zbog toga je sudac bio prisiljen privremeno prekinuti utakmicu, dok se situacija nije smirila.

Nekoliko minuta ranije Ultrasi su podigli transparent s natpisom “Oko za oko” uz izloženu otetu zastavu Torcide Brda, ali i poruku prepunu uvreda na račun Hajduka i splitskih navijača, što je dodatno zapalilo atmosferu.

