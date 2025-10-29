Divljanje u Vinkovcima! Policija otvorila istragu protiv navijača Hajduka i Cibalije, ima svega

Policijska uprava vukovarsko-srijemska objavila je službeno priopćenje o događajima koji su pratili utakmicu osmine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između Cibalije i Hajduka, odigranu u srijedu, 29. listopada, na stadionu HNK Cibalia u Vinkovcima.

Susret, koji je započeo u 15:30 sati, pratilo je 5230 gledatelja, među kojima 614 gostujućih navijača. Policija je od ranih jutarnjih sati nadzirala dolazak i kretanje Torcide, a njihova preprata od ulaska u grad do stadiona protekla je bez incidenata.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Unatoč tome, tijekom i nakon utakmice zabilježeni su brojni navijački izgredi. Policija je utvrdila 17 prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Nad dvije osobe provodi se kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Tijekom susreta upaljeno je više baklji, od kojih su tri bačene na atletsku stazu ispred južne tribine. Policija navodi kako su ispaljene i rakete prema istočnoj tribini, a četiri su pale na dio namijenjen gledateljima. Također je oštećen veći broj stolica na južnoj tribini, dok su na južnoj i istočnoj strani stadiona zapaljeni transparenti.

Sve ohrvatskim klubovima čitajte na portalu Net.hr!

Policija ističe da je cijelo javno okupljanje audio i video snimano, sukladno zakonskim ovlastima, te da se nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja identiteta svih počinitelja.

Gostujući navijači nakon utakmice su, uz policijsku pratnju, napustili područje Vinkovaca bez dodatnih incidenata.

Iz policije su se zahvalili građanima na razumijevanju i suradnji tijekom provedbe mjera osiguranja.

POGLEDAJTE VIDEO: Željko Sopić je novi trener Osijeka!