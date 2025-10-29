Rat na terenu i na trbinima! Ultrasi nadglasali Torcidu i poslali poruku koja je razgalila Hrvate

U sklopu osmine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, Cibalia je na svom stadionu u Vinkovcima ugostila Hajduk, a susret je odigran pred dupkom ispunjenim tribinama i u izuzetno emotivnom ozračju.

Naime, neposredno prije početka utakmice Ultrasi su podigli poruku posvećenu vukovarskim herojima, povodom vijesti da su posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera napokon pronađeni na Ovčari. Uz njega su ekshumirani i ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, dok su na Petrovačkoj doli pronađeni ostaci Dragutina Štica.

Na tribini je osvanuo natpis s Nicolierovim riječima koje je izgovorio prije odlaska na ratni put:

“Ti znaš da sam ja divlja trava koja nikad ne nestaje.”

Navijači Cibalije na taj su način odali počast Francuzu koji je dao život za Hrvatsku, kao i svim poginulim braniteljima čiji su ostaci nakon desetljeća napokon pronađeni.

Utakmica je tako započela prekrasnom gestom vinkovačkih navijača, koja je izazvala gromoglasan pljesak s obje strane stadiona.

Što se samog dvoboja tiče, gosti s Poljuda su prema očekivanjima imali više od igre i posjeda, dok se Cibalia čvrsto branila i čekala svoju priliku iz kontri. U završnici prvog poluvremena zaiskrilo je na travnjaku nakon jednog oštrijeg duela – došlo je do verbalnog sukoba između Anthonyja Kalika i Petra Rubića, u koji se uključio i Stapić, no suigrači su brzo razdvojili zaraćene strane.

Sudac je smirio tenzije i pokazao žute kartone Kaliku i Stapiću, nakon čega se igra nastavila u sportskom duhu.

Bez obzira na ishod utakmice, večer u Vinkovcima ostat će zapamćena po snažnoj poruci s tribina – zahvali i sjećanju na heroje Vukovara i sve koji su dali život za slobodu Hrvatske.