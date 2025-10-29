Ovo je trenutak kada je majka Jean-Michela saznala istinu o sinu

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved potvrdio je u srijedu u Nacionalnoj bolnici "Dr. Juraj Njavro" da su identificirani posmrtni ostaci četiriju hrvatskih branitelja ekshumiranih na području Vukovara, među kojima je i francuski dragovoljac Jean-Michel Nicolier.

Trojica hrvatskih branitelja ekshumirana su iz masovne grobnice pronađene na Ovčari 25. rujna ove godine, a jedan iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli tijekom 2024. Među identificiranima s Ovčare je i Jean-Michel Nicolier, rekao je Medved na konferenciji za novinare.

"Jean-Michel nije rođen u Hrvatskoj, ali u njoj je ostavio svoje srce i za nju je žrtvovao svoj život. U tom za nas sudbonosnom vremenu, kada je mnogima bilo lakše okrenuti pogled, on je pružio ruku pomoći", istaknuo je.

Osim Nicolera, na Ovčari su ekshumirani posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita.

Jean-Michel Nicolier (1966.-1991.) francuski dragovoljac i hrvatski branitelj došao je u Hrvatsku u ljeto 1991. i aktivno se uključio u obranu od velikosrpske agresije. U Vukovaru je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani gradske četvrti Sajmište.

Ranjen je 9. studenoga 1991. i prevezen u vukovarsku bolnicu. Nakon pada i okupacije Vukovara i ulaska JNA i srpskih paravojnih postrojba u bolnicu, Nicolier je odveden zajedno s ostalim hrvatskim ranjenicima, braniteljima, bolesnicima, medicinskim osobljem i civilima te je u noći s 20. na 21. studenoga 1991. pogubljen na Ovčari.