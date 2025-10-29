Pogledajte što je genijalni Niko Kovač sve radio u dramatičnoj utakmici

U dramatičnoj utakmici njemačkog Kupa, nogometaši Borussije Dortmund, pod vodstvom bivšeg hrvatskog izbornika Nike Kovača, plasirali su se u utorak u osminu finala nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca protiv Eintrachta u Frankfurtu.

Iako je regularnih 90 minuta završilo 1-1, a u produžetku nije bilo pogodaka, penal-lutrija je odlučila pobjednika. Kovač je u ovoj utakmici ponovo pokazao svoju trenersku osobnost na klupi, a njegove ekspresije, potezi i komunikacija s igračima - kako svojim, tako i suparničkim - zaslužuju pažnju.

U galeriji možete vidjeti ključne Nikine trenutke iz utakmice, od početnih uzbuđenja do dramatičnih trenutaka iz izvođenja penala koje je Niko Kovač u svom stilu podnosio i prilikom drame pokazivao emociju, ali i Kovačevog vođenja svoje Borussije Dortmund do pobjede. Nikin trenerski stil i karakter jedinstveni su.