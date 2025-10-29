Jakov Jozinović oduševio koncertom u Beogradu: Evo tko se od slavnih pojavio

Mladi Vinkovčanin Jakov Jozinović (20), koji je u samo nekoliko mjeseci postao prava senzacija na TikToku, održao je svoj prvi veliki koncert – i to ni manje ni više nego u Beogradu. Dvadesetogodišnji glazbenik nastupio je u MTS dvorani, a ulaznice su planule u rekordnom roku – rasprodane su za samo sat vremena.

"Hvala vam što ste došli i što vas je briga za mene. Nisam očekivao ovoliki odziv i popularnost, zahvalan sam što pratite moj rad", rekao je emotivni Jakov na početku koncerta.

U razgovoru za Blic.rs, Jozinović je priznao da mu se sve što mu se događa još uvijek čini nestvarno:

"Ne znam što bih rekao, zahvalan sam i čudim se. Sve ovo za mene je jedno čudo. Nisam svjestan svega što se događa, ovo se ne događa svaki dan. S te strane mogu se samo smijati i dati cijelog sebe. Osjećam strahopoštovanje, sve je veća publika koju zanima moj rad, moram se još više truditi. Mislim da idem u lijepom smjeru", rekao je mladi pjevač, dodavši da planira i veće koncerte.

Posebnu podršku Jakovu je pružila i Aleksandra Prijović, jedna od najpopularnijih pjevačica u regiji, koja je došla na njegov nastup.

"Danas smo se upoznali, pratimo se od ranije. Zavoljela je sve što radim. Vidjet ćemo, tek je treći mjesec moje karijere", rekao je skromno Jakov te otkrio da bi volio snimiti duet s Aleksandrom Prijović.

Jozinović je slavu stekao obradama pjesama na TikToku, a posebno se istaknuo emotivnom izvedbom pjesme Olivera Dragojevića, koju redovito izvodi i na svojim nastupima. Iako su mu neki pratitelji znali prigovarati da stalno pjeva istu pjesmu, upravo mu je ta obrada donijela prepoznatljivost i ogroman broj obožavatelja.