Sjećate li se Ejšan iz serije 'Ezel'? Hrvate je držala prikovane za ekran, a ovako izgleda danas

Turska glumica i model Cansu Dere (45) rodila se u Ankari, u Turskoj. Iako je diplomirala arheologiju na Sveučilištu u Istanbulu, njezina strast prema umjetnosti odvela ju je u svijet modelinga i televizije. Godine 2000. bila je prva pratilja na izboru za Miss Turske, a ubrzo je započela karijeru u medijima. Pravu popularnost stekla je ulogom u seriji "Sila", a međunarodnu prepoznatljivost donijela joj je uloga Eysan u kultnoj seriji "Ezel". Nastavila je uspješnu karijeru pojavljujući se u serijama "Muhtesem Yuzyıl", "Anne", "Sahsiyet" i "Sadakatsiz". U javnosti je poznato da rijetko dijeli detalje iz osobnog života. Iako je bila u nekoliko javnih veza, nikada nije bila u braku niti ima djece.