DAMA U CRVENOM /

Sandra Bagarić i suprug ukrali pažnju na premijeri filma 'Samoća': Evo tko se još pojavio

Sandra Bagarić i suprug ukrali pažnju na premijeri filma 'Samoća': Evo tko se još pojavio
Foto: Josip Regovic/pixsell
Darko Domitrović i Sandra Bagarić
1 /10
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti jučer je održana premijera kratkog igranog filma "Samoća", autora Bobbyja Boška Grubića

Istoj su nazočila i brojna poznata imena s domaće javne scene, a veliku pažnju privukla je i operna pjevačica Sandra Bagarić koja je za ovu prigodu odjenula upečatljivu crvenu odjevnu kombinaciju, a fotografima je nasmijano pozirala u društvu supruga Darka Domitrovića

Tko je još od poznatih sinoć gledao "samoću", pogledajte u našoj galeriji. 

28.10.2025.
10:43
Hot.hr
Josip Regovic/pixsell
Sandra BagarićPremijera Filma
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DAMA U CRVENOM /
Sandra Bagarić i suprug ukrali pažnju na premijeri filma 'Samoća': Evo tko se još pojavio