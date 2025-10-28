Sandra Bagarić i suprug ukrali pažnju na premijeri filma 'Samoća': Evo tko se još pojavio

U zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti jučer je održana premijera kratkog igranog filma "Samoća", autora Bobbyja Boška Grubića.

Istoj su nazočila i brojna poznata imena s domaće javne scene, a veliku pažnju privukla je i operna pjevačica Sandra Bagarić koja je za ovu prigodu odjenula upečatljivu crvenu odjevnu kombinaciju, a fotografima je nasmijano pozirala u društvu supruga Darka Domitrovića.

Tko je još od poznatih sinoć gledao "samoću", pogledajte u našoj galeriji.