Belén Rodríguez: Jedna od najljepših žena showbiza s kojom je muž varao domaću manekenku

Foto: Nick Zonna/zuma Press/profimedia
María Belén Rodríguez rođena je 20. rujna 1984. u Buenos Airesu, Argentina, a od 2004. živi i radi u Milanu.
Argentinsko-talijanska TV zvijezda Belén Rodríguez (41) godinama je jedna od najkomentiranijih osoba u talijanskom showbizu. Model, voditeljica i influencerica izgradila je prepoznatljivu karijeru kroz televizijske formate, modne kampanje i medijske nastupe, dok njezin privatni život neprestano puni naslovnice. Posebno se o njoj govorilo kada je postala dio ljubavnog skandala - bivši suprug hrvatske manekenke Nine Morić (49), Fabrizio Corona (51), ljubio se s Belén ispod Nininog prozora, dok je ona sve gledala, što je izazvalo medijski kaos i zaoštrilo odnose među njima.

Pogledajte kako danas izgleda Belén i zašto je godinama tema o kojoj svi pričaju.

28.10.2025.
7:29
Hot.hr
Nick Zonna/zuma Press/profimedia
VoditeljicaPjevačica
