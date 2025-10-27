Sramežljiva ljepotica ukrala pažnju u Karlovcu: Ovaj odjevni komad obožavaju trendseterice

Pravo jesensko vrijeme izmamilo je mnoge Karlovčane u šetnju gradom. Središte Karlovca bilo je prepuno prolaznika koji su uživali u ugodnom jesenskom ugođaju, a posebno živahni su bili parkovi.

Braća Seljan, odnosno, dvojac koji je utjelovio najpoznatije svjetske putnike iz Karlovca, ukrala su pažnju prolaznika, a za oko fotografa zapela je sramežljiva ljepotica koja se Kralovcem prošetala u trend jesenskom outfitu čija je glavna zvijezda bio smeđi kožni baloner.

Galeriju šetnje po Karlovcu donosi kaportal.net.hr