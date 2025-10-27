Ušao u ring, šokirao svijet i poremetio planove Hrgoviću: 'Prekid je kontroverzan'

Britanski teškaš Fabio Wardley ostvario je u subotu navečer najveću pobjedu u svojoj karijeri šokantnim trijumfom nad renomiranim i favoriziranim Josephom Parkerom, čime je izborio priliku za borbu za svjetsku titulu protiv neprikosnovenog boksačkog šampiona Oleksandra Usyka. U uzbudljivom meču u O2 Areni, Wardley je pokazao da ima jedno od najizdržljivijih brada u ovom sportu, podnoseći niz snažnih udaraca Parkera prije nego što je sudac Howard Foster zaustavio borbu u eksplozivnoj 11. rundi, javlja Guardian. No, neki mediji, poput The Sun-a, navode kako je prekid meča kontroverzan.

Boks pratite na portalu Net.hr.

Loša vijest za Hrgovića

OVDJE pogledajte razoran udarac koji je završio priču.

Takav rasplet sigurno nije dobra vijest za najboljeg hrvatskog profesionalnog boksača Filipa Hrgovića. Hrvatski boksač već dugo čeka veliku priliku i nada se svjetskom naslovu, ali nakon što je Wardley stao ispred njega u red, jasno je da je konkurencija u vrhu teške kategorije postala još gušća i da bi Hrgovićevi planovi mogli biti dodatno odgođeni.

WBO je naredio iskusnom Parkeru da se u srpnju bori protiv Usyka, neprikosnovenog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, no Novozelanđanin je odlučio staviti svoj status obaveznog izazivača na kocku protiv Wardleyja, koji se još uvijek bavio “white-collar” boksom u vrijeme kada je njegov protivnik bio svjetski prvak 2016. godine.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Parker je obećao da će biti "druga razina“ za 30-godišnjeg Wardleyja, i to se doista činilo istinitim kroz veći dio borbe u Londonu. Wardley je propustio priliku da završi meč u drugoj, a zatim i u desetoj rundi, što je izgledalo kao trenutak koji će mu izmaknuti pobjedu.

Ipak, nakon što Parker nije uspio završiti rivala, Wardley se vratio ogromnim desnim udarcem koji je uzdrmao Novozelanđanina u 11. rundi, a niz novih udaraca prisilio je suca na dramatično zaustavljanje borbe, nastavljajući tako bajkovitu priču britanskog boksača. Wardley, čiji su boksački hlačice nosile natpis ITFC u čast nogometnog kluba Ipswich Town, priredio je senzacionalan nokaut u 10. rundi protiv Justisa Hunija na domaćem terenu na stadionu Portman Road u lipnju – unatoč tome što je bio u zaostatku na sudačkim karticama – a samo četiri mjeseca kasnije pred sobom je imao "zlatnu mrkvu“ u obliku borbe s Usykom.

Ukrajinac nije bio u Londonu, no uz ring su bili brojni poznati teškaši – Tyson Fury, Daniel Dubois i Moses Itauma – a prije glavne borbe najavljen je i prosinački meč između veterana Dereka Chisore i Dilliana Whytea. Wardley je konačno izašao na ring, dok je Parker prije svog ulaska dobio "fist bump“ od Furyja, a borba je započela u 22:58, navode britanski mediji.

Strašan meč

Parker, s 39 borbi iza sebe, pogodio je Britanca nekoliko puta u jednostranoj prvoj rundi. Na Wardleyjevom nosu pojavila se mala količina krvi, ali je uzvratio vatrom u sjajnoj drugoj rundi. Borac iz Ipswicha najprije je ciljao tijelo protivnika, prije nego što je snažnim desnim udarcem uzdrmao Parkera, a zatim pogodio i gornjim udarcem, no ispadanje zaštitne gume natjeralo je suca Fostera da nakratko prekine borbu.

Wardley je osjetio krv, ali Parker je izdržao, nakon čega je uslijedila izjednačena treća runda i eksplozivan kraj četvrte. Parker je pogodio Wardleyja, no Britanac je uzvratio nizom uspješnih udaraca na konopcima, što je oduševilo publiku.

Nakon uzbudljivog početka, intenzitet se smanjio kako je Parker počeo preuzimati kontrolu u sredini borbe, a Wardley je primio snažan desni udarac pred kraj teške sedme runde. Osma je prošla u sličnom tonu, prije nego što je Britanac ponovno bio u nevolji u devetoj, no uspio se izvući i preživjeti rundu.

Parker je ponovno preuzeo kontrolu na početku desete runde, ali Wardley je okrenuo situaciju i natjerao protivnika na konopce. Sudac tada nije intervenirao, a iako je izgledalo da je Wardley iscrpio sve snage, skupio je preostalu energiju i krenuo žestoko u 11. rundu.

Još jedan snažan desni udarac zatresao je Parkera, a ovog puta Wardley nije propustio priliku – nizom udaraca prisilio je suca Fostera da prekine borbu. Wardley se srušio na pod iscrpljen, nakon herojske borbe, dodavši još jedno nevjerojatno poglavlje svojoj priči i izborivši priliku za borbu s neprikosnovenim svjetskim prvakom Usykom 2026. godine.

Parker je nakon poraza rekao:

'Čestitam Fabiju Wardleyju, ratnik je'

"Čestitam Fabiju Wardleyju, ratnik je. Na kraju borbe mislio sam da sam dobro, ali nisam sudac, nisam ja taj koji kontrolira borbu. On je žilav čovjek. Bio je samouvjeren i imao je samopouzdanja. Sve što mogu reći su čestitke i sretno u onome što slijedi. Nadam se da možemo imati revanš. To je boks u teškoj kategoriji. Tako je. Mislio sam da je Joe bio ispred borbe i da je boksao jako dobro. Morate odati priznanje Fabiju, pronašao je dobar udarac. Užasno je, užasno je izgubiti borbu. Neću sjediti ovdje i pretvarati se da sam sretan zbog toga. Ali život ide dalje. Boks je dio onoga što radim, ali jako sam blagoslovljen ženom, djecom i obitelji, pa ću se vratiti njima. Ponovno ćemo se okupiti i vidjeti što je sljedeće.“

Parkerov trener, bivši prvak u srednjoj kategoriji Andy Leeo, upitan o Fosterovoj odluci da prekine borbu, naveo je:

"Joe je primao puno udaraca, ali mnoge od njih je blokirao. Prošli su neki udarci i postojala je prilika da se borba prekine. Mislim li da je bilo pošteno? Bila je to borba. Moglo je biti i obrnuto. Jedan udarac ovdje ili ondje. To je priroda sporta.“

Parker je bio sljedeći u redu za borbu protiv Oleksandra Usyka, 38, za neospornu krunu, budući da je bio privremeni WBO prvak i obvezni izazivač. No, ovaj mu poraz remeti planove.

Također, Chisora i Whyte borit će se 13. prosinca u dvorani Co-op Live u Manchesteru. Par je upitan o mogućnosti treće međusobne borbe nakon što je Whyte (31-4, 21 KO) pobijedio u prva dva susreta. Iako je 41-godišnji Chisora (36-13, 23 KO) isprva bio suzdržan, potvrdio je da će se 50. borba njegove karijere „100%“ dogoditi.

"Ako ugovor bude ispravan, borba će se održati, ali trenutno nije“, rekao je Chisora.

"Slušajte, želim tu borbu, ali papirologija mora biti točna. Znate na što mislim [Frank Warren]. Papirologija mora biti ispravna. Borba će biti spektakularna. Dogodit će se u prosincu s Dillianom, 100%, i bit će eksplozivna.“

POGLEDAJTE VIDEO: Porazna činjenica: 'Živimo u Jake Paul vremenu gdje se sve gleda po broju klikova i pregleda'