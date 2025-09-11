Hrgović odbio borbu karijere! Britanski promotor otkrio zašto: 'Postoje dva načina da kažete da se ne želite boriti'

Britanski promotor Frank Warren tvrdi kako je Filip Hrgović (33) odbio ponudu za meč protiv 20-godišnjeg britanskog talenta Mosesa Itaume kojeg mnogi nazivaju i novim Mikeom Tysonom.

Borba se trebala održati u prosimcu, no kako tvrdi Warren, Hrgović je postavio previsoke financijske zahtjeve.

"Postoje dva načina da kažete da se ne želite boriti: ne želim borbu ili želim milijardu funti za nju", rekao je Warren za TalkSport.

Hrgović je nakon pobjeda nad Joeom Joyceom i Davidom Adeleyeom izrazio želju za borbom s Itaumom.

"Naravno da bih volio taj meč. On je mlada buduća zvijezda, a ja sam najtvrđi je**ni borac u diviziji. To bi bio odličan test da vidimo je li on novi Mike Tyson ili sam ja novi George Foreman. Volio bih se boriti, ali sve ovisi o Franku Warrenu i koliko će platiti", rekao je Hrgović.

Novi Mike Tyson

No, čini se kako od borbe ipak neće biti ništa.

Moses Itauma (20) šokirao je sportsku javnost kada je deklasirao veterana Dilliana Whytea u prvoj rundi. Warren je sada najavio da će uskoro objaviti ime novog protivnika, istaknuvši: "Bit će to protivnik rangiran među top 10."

Hrgović je najbolji hrvatski boksač s omjerom 19-1. Jedini poraz doživio je u lipnju prošle godine kada ga je Daniel Dubois (28, 22-3) pobijedio u borbi za naslov privremenog prvaka prema IBF-u. Hrgović se vratio dvjema uzastopnim pobjedama u velikim mečevima.

