Zabrinjavajuća fotografija Hrgovića: Stručnjaci i fanovi upozoravaju na ozbiljan problem

Filip Hrgović trenutno čeka rasplet svoje kategorije nakon impresivne borbe u kojoj je pobijedio britanskog izazivača Adeleya. Na Instagramu je objavio fotografiju koja prikazuje kako je izgledalo između rundi protiv britanskog borca, uz status:

'U ratničkom kodeksu nema predaje, iako tijelo kaže 'stani', duh vrišti 'nikada!' Jedna runda, ali pobijedili smo.'

Situacija koja se uporno ponavlja

Veliki upitnik stoji uz pitanje o kontinuiranom problemu Filipovih puknuća arkade. Zabrinjavajuće je što mu je protiv Duboisa i Joycea pukla lijeva arkada, dok je protiv Adeleya problem bila desna.

Hrgović je u intervjuu za Večernji list objasnio okolnosti:

'U boksačkim krugovima s nekoliko strana sam čuo da s rukavicama proizvođača Fly nešto nije u redu. Navodno su neko vrijeme bile zabranjene, a onda su ih vratili. Priča se da kada primate udarce s tim rukavicama, koža prije puca.'

Dodao je da je u borbi protiv Britanca to bila jedna od najkritičnijih situacija:

'Vidio sam po Abelovoj reakciji da je posjekotina ozbiljna i da bi sudac mogao prekinuti borbu, što je stvorilo dodatni stres i nesigurnost. Zato mi je Abel rekao da moram izdržati do pete runde, jer ako se nakon toga prekine, borba će ići na bodove.'

