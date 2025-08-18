STIGAO IZ RIJADA /

Filip Hrgović nakon pobjede nad Adeleyeom za RTL Danas otkrio koga želi za sljedećeg protivnika

Nakon velike pobjede u subotu u Rijadu, najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović sletio je sinoć u zagrebačku zračnu luku i ekskluzivno stao pred mikrofon RTL-a Danas.

Vratio se iz Saudijske Arabije s velike boksačke priredbe na kojoj je slavio nakon 10 rundi protiv Britanca Davida Adeleya jednoglasnom odlukom sudaca. Nakon što je obranio naslov međunarodnog prvaka u teškoj kategoriji i stigao do 19.-e pobjede u svom 20.-om profesionalnom meču, poslušajte što je rekao za Donni Diani Prcić

18.8.2025.
18:06
Sportski.net
Filip Hrgović
