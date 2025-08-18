Roberto Soldić poručio iskreno: 'Evo zašto nikad neću u UFC...'

Roberto Soldić nastupit će u poljskoj FAME MMA organizaciji, a sam "Robocop" odlučio je stati na kraj raspravama o njegovom dolasku u UFC, i to javno, putem Instagrama. Radi se, naravno, o najjačoj MMA organizaciji na svijetu, po svim mjerilima. Osim, očito, onim finanacijskim.

Objavom je jasno dao do znanja kako su kritike neutemeljene te da mu je fokus i dalje na karijeri u ONE Championshipu, gdje čeka idući meč nakon nedavne borbe.

Njegove riječi izazvale su lavinu reakcija, od pitanja o mogućem ulasku u UFC, pa sve do kritika da borac njegove kvalitete ne bi trebao ulaziti u ring protiv veterana.

Soldić je na sve odgovorio rezolutno:

Foto: Instagram

„Imam ugovor s ONE-om i čekam idući meč jer sam tek odradio borbu. Za boks se otvorila prilika i ONE je to dozvolio. U UFC-u se neću boriti za 50 tisuća dolara, pa da onda subotom konobarim da mogu platiti pripreme.“

