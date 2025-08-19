Usykov tim dao naslutiti idućeg protivnika: Sprema li se šokantan rasplet za WBO pojas?

Ukrajinska megazvijezda počistila je britanske teškaše – dvaput Joshuu, dvaput Duboisa i dva put Furya, a boksački fanovi i dalje žele još jednog Britanca. No WBO inzistira na Jospehu Parkeru, a Usykova momčad poručuje: 'Sada mi biramo sljedeću stepenicu.'

Kako stvari trenutno stoje

Nakon što je prošlog mjeseca nokautom u petoj rundi svladao Daniela Duboisa, Oleksandr Usyk ponovno je pokazao zašto je na samom vrhu teške kategorije. No, iako boksački svijet očekuje nastavak dominacije, Usyk trenutno uzima predah i razmišlja o svom sljedećem koraku.

Prema nalogu WBO-a, Usyk bi morao braniti pojas protiv Josepha Parkera, a rok za dogovor borbe istječe krajem mjeseca. Ipak, zbog ozljede je zatraženo produljenje pregovora.

'Prošao je kroz fizički i mentalno izuzetno težak period. Zaslužio je pravo da odmori i sam odluči o svojoj budućnosti', izjavio je njegov timski direktor Sergey Lapin.

Što to znači za Hrgovića?

U međuvremenu, sve više pažnje privlači 20-godišnji britanski teškaš Moses Itauma, koji je ekspresno nokautirao Dillian Whytea. Njegove ambicije podržao je i Tyson Fury:

'Moses će pomesti sve starce u diviziji. Usyk, AJ, Ortiz, Zhang... nitko mu ne može parirati.

Ako Usyk ipak odluči ne prihvatiti borbu s Parkerom, otvara se prostor za Filipa Hrgovića, koji je nedavno nadmoćno svladao britanske teškaše Joycea i Adeleya. U tom bi slučaju hrvatski borac mogao dobiti šansu za veliki okršaj – bilo s Parkerom, bilo s Usykom.

U svakom scenariju – čeka nas vatrena jesen u kraljevskoj kategoriji.

