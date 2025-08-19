Olimpijci i europski prvaci spremni za spektakl godine! Ovo ne smijete propustiti

U subotu s početkom od 19 sati mađarska prijestolnica ugostit će međunarodnu profesionalnu boksačku gala priredbu HELL Boxing Kings, na kojoj će najveće domaće i svjetske zvijezde sporta odmjeriti snage između užadi. Gledatelji mogu očekivati uzbudljive dvoboje: uz profesionalce svjetske klase, program će sadržavati spektakularni meč ujedinjenja slavnih osoba te dugo iščekivani Superfight revanš.

HELL Boxing Kings gledajte uživo na platformi VOYO!

Jedna od glavnih atrakcija gala večeri je povratak prošlogodišnjeg prvaka u lakoj kategoriji HBK-a, Tayfura Aliyeva, i finalista iz 2024., Kovácsa “The Fearless” Kruzítóa. Publika će po prvi put u HBK bojama vidjeti istaknutog slovačko-mađarskog boksača i olimpijca Andrása Csemeza, dok će se u ring ponovno vratiti jedna od najvećih figura mađarskog profesionalnog boksa, Balázs “Benji” Bacskai, najbolji domaći borac bez obzira na težinsku kategoriju, koji se također nalazi na 28. mjestu svjetske rang-liste.

HELL Boxing Kings gledajte uživo na platformi VOYO!

Ovom gala priredbom, HELL Energy Promotion započinje svoju profesionalnu seriju od pet događaja za ovu godinu. Prva večer bit će posebno spektakularna: u ring će ući pet olimpijaca i nekoliko bivših europskih prvaka (Tayfur Aliyev, András Csemez, Balázs Bacskai, Sándor Bárdosi, Levente Oláh), kako bi publici pružili nezaboravnu večer.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović nam otkrio planove za budućnost: 'Vi ste uživali, a ja moram ovo nositi'